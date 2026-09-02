Slovenski reprezentant ni več želja vijoličnih, temveč realnost

Maribor je zadnji dan prestopnega roka za nogometaše pod pogodbo ujel še enega kapitalca v bitki za naslov državnega prvaka. Do konca sezone bo v vijolični majici znova nekdanji ljubljenec navijače in slovenski reprezentant Petar Stojanović.

»Pekijev prihod pomeni prihod dodatne kakovosti in identitete. Ker je v zaključnem delu okrevanja, se še ne more takoj priključiti moštvu, vendar pričakujemo, da bo že na voljo po reprezentančnem premoru. Prihaja iz Legie kot posojen igralec do konca sezone 2026/27, z željo vseh, da pridemo še do sklenitve dogovora tudi za prihodnje, daljše obdobje,« je po novi odmevni potezi na nogometnem tržišču povedal športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović.

Stojanović se je Mariboru pridružil še kot najstnik leta 2011, potem pa je v vijolični majici doživel najlepše trenutke in z njim igral tudi v ligi prvakov.

Petar Stojanovič (levo) je še kot najstnik debitiral v ligi prvakov. FOTO: Tadej Regent

»Ni lepšega, kot se je vrniti domov. Maribor je namreč moj dom, tega nikdar nisem skrival. Tukaj sem začel kariero in doživel najlepše trenutke, prejel veliko ljubezni s strani navijačev, imel veliko podporo trenerjev, športnega direktorja, vseh zaposlenih v klubu. V Ljudskem vrtu sem se vedno prijetno počutil in upam, da bo tako tudi ob moji vrnitvi,« se je vrnitve pod Kalvarijo veselil 30-letni Ljubljančan in otrok Slovana.

Stojanović je v tujino odšel leta 2016, najprej k zagrebškemu Dinamu, nato pa je igral še v Italiji za Empoli, Sampdorio in Salernitano, v minuli sezoni pa je bil član Legie.