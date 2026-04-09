Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo delil pravico na mundialu

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je objavila seznam 52 glavnih sodnikov, ki bodo delili pravico na tekmah letošnjega svetovnega prvenstva med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Kanadi in Mehiki. Na seznamu je tudi 46-letni slovenski sodnik Slavko Vinčić ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Fifa je za SP izbrala 52 glavnih sodnikov, 88 pomočnikov sodnika in 30 video sodnikov iz vseh šestih celinskih konfederacij in 50 nacionalnih zvez. Izbirni postopek sodnikov, ki je trajal tri leta, je temeljil na kakovosti in doslednosti na tekmah najvišje ravni, so sporočili iz Fife.

Vinčić je na velikem tekmovanju prvič sodil kot pomočnik Damirja Skomine na evropskem prvenstvu 2012, kot glavni sodnik pa na evropskem prvenstvu 2021. FOTO: Uefa

»Izbrani sodniki so najboljši na svetu. Izhajajo iz širšega kroga sodnikov, ki smo jih spremljali v zadnjih treh letih. Udeležili so se seminarjev in sodili na turnirjih pod okriljem Fife. Poleg tega so njihove predstave na domačih in mednarodnih tekmah redno ocenjene,« je dejal vodja sodniške službe in predsednik sodniške komisije pri Fifi Pierluigi Collina.

Leta 2022 je Vinčić sodil finale evropske lige med Eintrachtom iz Frankfurta in Rangersom ter tudi prvič na svetovnem prvenstvu, kjer je sodil dve tekmi skupinskega dela. FOTO: Andrew Couldridge Action Images Via Reuters

Nekdanji italijanski sodnik je dodal, da bodo izbrani sodniki v prihodnje prejemali Fifino podporo kondicijskih trenerjev in zdravstvenega osebja, vključno s fizioterapevti in strokovnjaki za duševno zdravje.

Gre za največjo sodniško ekipo doslej, saj bo po navedbah Colline na letošnjem SP skupno sodelovalo 41 sodnikov več kot na zadnjem mundialu leta 2022 v Katarju. Sodniki bodo na prvenstvu vsak dan trenirali, na treningih bodo sodelovali tudi lokalni igralci.

FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Znova bo sodnikom v pomoč tudi tehnologija, med drugim tehnologija na golovi črti, izboljšana verzija polavtomatske tehnologije za preverjanje prepovedanega položaja in VAR. Prvič v zgodovini SP pa bodo lahko navijači po zaslugi novih tehnologij dogajanje na tekmi spremljali tudi iz sodnikove perspektive.

Sodniki bodo med SP nameščeni v Miamiju, kjer se bodo 31. maja tudi zbrali na desetdnevnem pripravljalnem seminarju pred prvenstvom. Video sodniki se bodo nato preselili v Dallas.