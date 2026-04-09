Nogomet

Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo delil pravico na mundialu

Mednarodna nogometna zveza je za svetovno prvenstvo izbrala 52 glavnih sodnikov, 88 pomočnikov sodnika in 30 video sodnikov.
Slavko Vinčić je od leta 2010 mednarodni sodnik z licenco Fifa. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Slavko Vinčić je od leta 2010 mednarodni sodnik z licenco Fifa. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
STA, R. T.
9. 4. 2026 | 19:20
2:37
A+A-

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je objavila seznam 52 glavnih sodnikov, ki bodo delili pravico na tekmah letošnjega svetovnega prvenstva med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Kanadi in Mehiki. Na seznamu je tudi 46-letni slovenski sodnik Slavko Vinčić ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Fifa je za SP izbrala 52 glavnih sodnikov, 88 pomočnikov sodnika in 30 video sodnikov iz vseh šestih celinskih konfederacij in 50 nacionalnih zvez. Izbirni postopek sodnikov, ki je trajal tri leta, je temeljil na kakovosti in doslednosti na tekmah najvišje ravni, so sporočili iz Fife.

Vinčić je na velikem tekmovanju prvič sodil kot pomočnik Damirja Skomine na evropskem prvenstvu 2012, kot glavni sodnik pa na evropskem prvenstvu 2021. FOTO: Uefa
Vinčić je na velikem tekmovanju prvič sodil kot pomočnik Damirja Skomine na evropskem prvenstvu 2012, kot glavni sodnik pa na evropskem prvenstvu 2021. FOTO: Uefa

»Izbrani sodniki so najboljši na svetu. Izhajajo iz širšega kroga sodnikov, ki smo jih spremljali v zadnjih treh letih. Udeležili so se seminarjev in sodili na turnirjih pod okriljem Fife. Poleg tega so njihove predstave na domačih in mednarodnih tekmah redno ocenjene,« je dejal vodja sodniške službe in predsednik sodniške komisije pri Fifi Pierluigi Collina.

Leta 2022 je Vinčić sodil finale evropske lige med Eintrachtom iz Frankfurta in Rangersom ter tudi prvič na svetovnem prvenstvu, kjer je sodil dve tekmi skupinskega dela. FOTO: Andrew Couldridge Action Images Via Reuters
Leta 2022 je Vinčić sodil finale evropske lige med Eintrachtom iz Frankfurta in Rangersom ter tudi prvič na svetovnem prvenstvu, kjer je sodil dve tekmi skupinskega dela. FOTO: Andrew Couldridge Action Images Via Reuters

Nekdanji italijanski sodnik je dodal, da bodo izbrani sodniki v prihodnje prejemali Fifino podporo kondicijskih trenerjev in zdravstvenega osebja, vključno s fizioterapevti in strokovnjaki za duševno zdravje.

Gre za največjo sodniško ekipo doslej, saj bo po navedbah Colline na letošnjem SP skupno sodelovalo 41 sodnikov več kot na zadnjem mundialu leta 2022 v Katarju. Sodniki bodo na prvenstvu vsak dan trenirali, na treningih bodo sodelovali tudi lokalni igralci.

FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Znova bo sodnikom v pomoč tudi tehnologija, med drugim tehnologija na golovi črti, izboljšana verzija polavtomatske tehnologije za preverjanje prepovedanega položaja in VAR. Prvič v zgodovini SP pa bodo lahko navijači po zaslugi novih tehnologij dogajanje na tekmi spremljali tudi iz sodnikove perspektive.

Sodniki bodo med SP nameščeni v Miamiju, kjer se bodo 31. maja tudi zbrali na desetdnevnem pripravljalnem seminarju pred prvenstvom. Video sodniki se bodo nato preselili v Dallas.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Vinčić bo moral v Madridu krotiti vročo kri Viniciusa in Mourinhovih varovancev

Slovenec bo po rasističnem incidentu, v katerega sta bila vpletena Vinicius Junior in Gianluca Prestianni, pred zahtevno nalogo.
23. 2. 2026 | 12:37
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Za preboj na mundial avtomobili, denar in zemlja

Nogometaši DR Konga bogato nagrajeni za izjemen podvig, s katerim so po 52 letih končali sušo brez mundiala.
Blaž Potočnik 9. 4. 2026 | 14:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bosna in Hercegovina

Italija nas ni podcenjevala, zahvaljujem se Gattusu

Selektor Bosne in Hercegovine Sergej Barbarez je spregovoril o uvrstitvi reprezentance na svetovno prvenstvo v nogometu.
9. 4. 2026 | 14:21
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

BiH ima še enega junaka, krade in je star 14 let (VIDEO)

Afan Čizmić je med izvajanjem enajstmetrovk italijanskemu vratarju izmaknil »plonkec«, ki bo šel zdaj na dobrodelno dražbo. Pozivi, naj fanta vzamejo na SP.
Peter Zalokar 7. 4. 2026 | 12:34
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Donald Trump

Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Povolilno dogajanje

Pritisk na NSi prek Demokratov in Resnice

Gibanje Svoboda poskuša priprave na ustanovno sejo DZ izkoristiti za pospešitev koalicijskih pogajanj.
Uroš Esih 8. 4. 2026 | 19:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Umrla novinarka Ana Jud

Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
8. 4. 2026 | 09:58
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V živo:      V živo: Cene nafte navzgor, Fajonova: Preprečiti je treba še večjo energetsko krizo

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
9. 4. 2026 | 06:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Športna sponzorstva

Talenti se rodijo, legende pa gradijo – tudi s podporo navijačev

Podjetja o pomembnih temah ozaveščajo tudi prek športnih sponzorstev, ki jih razumejo kot dolgoročno zavezanost tudi skupnostim, v katerih delujejo.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Analiza

Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Novice  |  Okolje
Požar

Zagorelo na Hočkem Pohorju

Okoli 17. ure je zagorelo v gozdu, okrog 400 metrov od koče Luka, v gozdnatem delu Pohorja, priljubljeni točki za pohodnike in izletnike v okolici Maribora.
9. 4. 2026 | 19:45
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Napoved

NLB v juriš za prevzem Addiko banke

Nova prevzemna ponudba za nakup avstrijske bančne skupine.
Janez Tomažič 9. 4. 2026 | 19:44
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Posvet

Uspešno zbiramo odpadke, pozneje pa jih ne uporabimo

Znanja in tehnologije so na voljo, težave nastanejo zaradi zapletenih postopkov.
Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 19:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo

Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo delil pravico na mundialu

Mednarodna nogometna zveza je za svetovno prvenstvo izbrala 52 glavnih sodnikov, 88 pomočnikov sodnika in 30 video sodnikov.
9. 4. 2026 | 19:20
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna proti Iranu

Premirje ogroženo, skozi Hormuško ožino malo ladij

Novi izraelski izbruh sovražnosti proti Libanonu je ogrozil krhko zaustavitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu.
Boris Čibej 9. 4. 2026 | 19:10
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Posvet

Uspešno zbiramo odpadke, pozneje pa jih ne uporabimo

Znanja in tehnologije so na voljo, težave nastanejo zaradi zapletenih postopkov.
Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 19:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo

Slovenski sodnik Slavko Vinčić bo delil pravico na mundialu

Mednarodna nogometna zveza je za svetovno prvenstvo izbrala 52 glavnih sodnikov, 88 pomočnikov sodnika in 30 video sodnikov.
9. 4. 2026 | 19:20
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna proti Iranu

Premirje ogroženo, skozi Hormuško ožino malo ladij

Novi izraelski izbruh sovražnosti proti Libanonu je ogrozil krhko zaustavitev sovražnosti na Bližnjem vzhodu.
Boris Čibej 9. 4. 2026 | 19:10
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Učinkovitost podjetja se pogosto začne v skladišču

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 11:11
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Med mestom in mirom narave: tako je videti prestižno bivanje v Ljubljani

Za Bežigradom nastaja soseska, ki združuje redko kombinacijo: občutek doma in dolgoročno vrednost nepremičnine.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več

