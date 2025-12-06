Slovenski stolp želi še skalp angleških prvakov

Nogometno dogajanje v Angliji se nadaljuje že danes v času kosila, vodilni Arsenal je odpotoval v Birmingham k Aston Villi, kjer bodo želeli še povečati prednost pred zasledovalci na lestvici angleškega prvenstva. A naloga ne bo lahka, Villa je sezono začela odlično in je trenutno na tretjem mestu, tri točke pred Chelseajem, ki je bil med tednom žrtev Jake Bijola.

Slovenski reprezentančni branilec je na Elland Roadu vpisal prvenec med angleško elito in pomagal moštvu do zmage s 3:1, danes (18.30) bo izzval še angleške prvake. Liverpool nikakor ne najde poti iz krize, med tednom so komajda remizirali s Sunderlandom, Leedsu se zato ponuja lepa priložnost za novo presenečenje proti velikanom. Vsaka točka v tej sezoni bo za moštvo iz Yorkshira v boju za obstanek dragocena, glede na predstavo Bijola med tednom pa ni bojazni, da Slovenec ne bi začel v prvi postavi.

Glavni izzvalec Arsenala Manchester City danes ob 16. uri gosti Sunderland, ki po prihodu iz druge lige zaseda visoko šesto mesto na lestvici.

Premier league, 15. kolo:

13.30 Aston Villa - Arsenal

16.00 Bournemouth - Chelsea

16.00 Everton - Nottingham Forest

16.00 Manchester City - Sunderland

16.00 Newcastle - Burnley

16.00 Tottenham - Brentford

18.30 Leeds - Liverpool

nedelja:

15.00 Brighton - West Ham

17.30 Fulham - Crystal Palace

ponedeljek:

21.00 Wolves - Manchester United