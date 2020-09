Slovenski superpokal je še devetič osvojila Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija : Krka 78:67 (58:52, 41:30, 22:15) Dvorana Planina, gledalcev 50, sodniki Nedović (Kr), Zupančič in Pipan (oba Lj).

Cedevita Olimpija: Perry 20 (7:9), Hopkins 6 (0:1), Murić 9 (2:2), Ukić 2 (2:2), Blažič 18 (6:10), Brown 12 (2:2), Hodžić 6 (4:4), Dimec 1 (1:2), Marinković 4.

Krka: Stipčević 19 (5:5), Vrabac 11 (4:5), Barič 5 (1:2), Kosi 5 (3:4), Škedelj 4 (2:4), Lapornik 11, Vučetić 12.

Met za dve točki: Cedevita Olimpija 18:35 (51 %), Krka 11:25 (44 %); za tri: Cedevita Olimpija 6:24 (25 %), Krka 10:35 (28 %); skoki: Cedevita Olimpija 39 (28+11), Krka 39 (28+11).

Izkušeni Rok Stipčević je bil najučinkovitejši pri Krki. FOTO: Blaž Samec

Golemac: Naslov je naslov



Priznanja KZS zaslužnim

Kranj – Devetič v zgodovini tekmovanja in prvič po letu 2017 so košarkarji Cedevite Olimpije osvojili slovenski superpokal ter si posladkali občutke pred začetkom ligaške sezone, še posebej po sredini izgubi centra, ki si je na treningu zlomil nogo. Ob porazu s 67:78 je bila vidno oslabljena tudi Krka, saj je zaradi lažjih poškodb pogrešala krilna centrain, branilecpa je igral manj kot tri minute. Za najboljšega igralca večera je bil izbran dirigent stožiške zasedbe, ki je zbral 20 točk, 7 skokov in 5 asistenc.Prva uradna tekma po šestih mesecih prisilnega premora razumljivo ni mogla navdušiti gledalcev pred televizijskimi zasloni, v dvorani Planina jih je bilo zaradi varnostnih omejitev le peščica. Več je bilo namreč napak zgrešenih ugodnih metov in sodniških posegov v igro kot domiselnih potez. Krka je vodila le s 3:2, nato pa je pobudo prevzela Cedevita Olimpija ter si s košiin Perryja v 17. minuti priigrala že 16 točk naskoka (37:21).Toda Novomeščani niso izobesili bele zastave kljub pomanjkanju visokih adutov, zaradi katerega so pogosteje metali za tri točke kot za dve. Do sredine tretje četrtine so se približali na dve točki (47:45) in se oklepali tekmeca še ob vstopu v zadnji dve minuti tekme (72:67). Pri 67 točkah so tudi ostali,in Blažič pa sta z dvema trojkama potrdila zmago Cedevite Olimpije. Za Ljubljančane je to prva lovorika po več kot dveh letih. Zadnji naslov prvaka so osvojili v državnem prvenstvu 2017/18, ko so s 3:2 dobili finalno serijo s Krko.»Čestitke fantom za zasluženo zmago. Naslov je naslov. Naša igra ni bila nič posebnega, ampak to smo lahko pričakovali po tem, kar se je zgodilo v sredo. Fantje so vendarle našli način, da so prišli do zmage. Krka ni imela česa izgubiti, igrala je specifično košarko, z nizko postavo, na kakršno se nismo pripravljali. Vrnili smo superpokal v Stožice, zdaj pa gremo novim izzivom naproti,« je po zmagi poudaril Olimpijin trener Jurica Golemac.»Naši košarkarji si zaslužijo pohvale za izjemno borbenost. Preveč smo bili pod Olimpijinim vtisom v prvem polčasu, saj so nam manjkali trije člani prve peterke. Upam, da bomo, ko bodo zdravi, prikazali še boljše predstave,« je dodal Krkin strategNa praznik slovenske košarke 17. septembra, dan zmagoslavja v finalu EP 2017, in ob svoji 70-letnici je Košarkarska zveza Slovenije izročila priznanja in nagrade zaslužnim košarkarskim delavcem in podelila naziv častnega člana. To je posmrtno postalNagrade KZS so prejeliin, priznanja pain