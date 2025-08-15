Slovenski talent med vratnicama v prvo nizozemsko ligo

Slovenski nogometni vratar Lovro Štubljar ima novega delodajalca. Mladi slovenski reprezentant je postal novi član Groningena, ki igra v prvi nizozemski ligi eredivisie. Nekdanji član Domžal je bil do nedavnega član italijanskega drugoligaša Empolija, na severu Nizozemske pa bo igral vse do leta 2029.

»Štubljar je mlad, nadarjen vratar, ki je prejšnji konec tedna praznoval svoj 21. rojstni dan. Empoli ga je zelo mladega pripeljal iz domovine v Italijo in je več sezon preživel na posoji pri klubih v Sloveniji. V domovini je igral za Celje in Domžale na najvišji ravni, kjer je v 44 ligaških tekmah ohranil devet nedotaknjenih mrež,« so zapisali pri nizozemskem klubu, ki ima vzdevek »ponos severa«.

Pri Groningenu je med letoma 2007 in 2012 igral tudi slovenski napadalec Tim Matavž, ki je letos član drugoligaša Gorice. V ekipi je takrat, sprva kot trener mladinske ekipe, kasneje pa kot pomočnik glavnega trenerja, deloval tudi novi strateg na klopi ljubljanske Olimpije Erwin van de Looi. Glavni trener Groningena je postal leta 2013, klub pa je leta 2015 popeljal tudi do edinega naslova pokalnih prvakov.