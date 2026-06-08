Slovenski temelj za čvrsto hišo

Po nastopu naše reprezentance na Hrvaškem ostal grenak okus zaradi poraza, toda nekaj spoznanj botruje tudi optimizmu pred ligo narodov.
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Andraž Šporar je takole ugnal Dominika Livakovića. FOTOGRAFIJE: Antonio Bronić/Reuters
Za slovensko nogometno reprezentanco je napočil čas počitnic. Ne bo je pač med 48 nacionalnimi moštvi, ki bodo v prihajajočih dneh igrala na mundialu v Severni Ameriki. Toda zgodba je bila zapravljena lani in zdaj je pred izbrano vrsto Boštjana Cesarja, ki je ob vstopu v koledarsko leto 2026 uradno nasledil Matjaža Keka – slednjega so včeraj v Kvarnerju predstavili kot novega trenerja nogometašev Rijeke –, poglavje v želji po vrnitvi Slovenije na veliko nogometno tekmovanje. Sodeč po videnem v Varaždinu, kjer je domača Hrvaška ugnala našo vrsto z 2:1 (Modrić 51., Mario Pašalić 90.+3; Šporar 83.), temelj obeta spodbudno odskočno desko. https://www.delo.si/sport/nogomet/cesarjevi-fantje-na-spektaklu-v-varazdinu
Poraz v športu nikdar ne more privabiti nasmeha na obraz, a porazi se med seboj ...
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