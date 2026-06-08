Slovenski temelj za čvrsto hišo

Po nastopu naše reprezentance na Hrvaškem ostal grenak okus zaradi poraza, toda nekaj spoznanj botruje tudi optimizmu pred ligo narodov.

Za slovensko nogometno reprezentanco je napočil čas počitnic. Ne bo je pač med 48 nacionalnimi moštvi, ki bodo v prihajajočih dneh igrala na mundialu v Severni Ameriki. Toda zgodba je bila zapravljena lani in zdaj je pred izbrano vrsto Boštjana Cesarja, ki je ob vstopu v koledarsko leto 2026 uradno nasledil Matjaža Keka – slednjega so včeraj v Kvarnerju predstavili kot novega trenerja nogometašev Rijeke –, poglavje v želji po vrnitvi Slovenije na veliko nogometno tekmovanje. Sodeč po videnem v Varaždinu, kjer je domača Hrvaška ugnala našo vrsto z 2:1 (Modrić 51., Mario Pašalić 90.+3; Šporar 83.), temelj obeta spodbudno odskočno desko. https://www.delo.si/sport/nogomet/cesarjevi-fantje-na-spektaklu-v-varazdinu Poraz v športu nikdar ne more privabiti nasmeha na obraz, a porazi se med seboj ...