Slovenski trenerji doma vseskozi na meji preživetja

Celjani so v 15. kolu 1. SNL, potem ko so bili na igrišču absolutni vladarji, proti neugodnim Šiškarjem (Bravo) preživeli eno od najbolj pomenljivih tekem (0:0) in zahvaljujoč neodločenem izidu Mariborčanov proti Radomljanom zadržali visoko prednost devetih točk pred štajerskimi tekmeci. V zadnje tri tekme prvega dela prvenstva gredo z najboljšim razporedom od tekmecev iz zgornjega dela lestvice. V spodnjem delu so Sobočani z Ajdovci zamenjali vloge glavnih kandidatov za obstanek. Domžalčani so še vedno prvi favoriti za selitev v 2. SNL.

Vijolični so jezni odhajali iz Domžal, predvsem trener Feđa Dudić, ki je raje kot ustvarjanje igre izbral »galamo« in poučevanje, zakaj, kaj in kako naj bi bilo v slovenskem klubskem nogometu.

Glasnih in jezičnih strokovnjakov, »prinašalcev žoge« iz območja nekdanje Jugoslavije se je slovenski klubski nogomet v preteklosti že navadil, v zadnjih letih pa so bolj ali manj prihajali bolj umirjeni in uglajeni trenerji.

Prav Dudić, ki je v Mariboru dočakal trenerski vrhunec in v sicer rahlo neuglašenem »mercedesu« dobil priložnost, kakršne v normalnih okoliščinah ne bi nikdar, je spomnil na usodo in stanje slovenskih kolegov. Ti delujejo na meji preživetja in s krepko zamajano samozavestjo, saj je njihov domet zgolj ustvarjanje »na vasi«.