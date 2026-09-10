Slovenski večer v ligi prvakov: Šeško enkrat, Šturm pa kar dvakrat

Nogometaši Manchester Uniteda so z Benjaminom Šeškom na uvodni tekmi lige prvakov gostili Sabah in ga tudi z golom slovenskega napadalca premagali s 4:0. Praška Slavia, pri kateri je Danijel Šturm dosegel dva gola, pa je proti Lensu izgubila z 2:3.

Bayern München je Bodö/Glimt odpravil s 5:0, Como pa je na svoji prvi tekmi v ligi prvakov v zgodovini s 4:1 premagal Leipzig.

Šeško preigral vratarja za 3:0

Manchester United, pri katerem je Šeško začel v prvi enajsterici, je gostil Sabah, ekipo, ki ima po Transfermarktu najmanj vredno zasedbo v tekmovanju z 19 milijoni evrov.

Unitedova je ocenjena na dobrih 900 milijonov več, tako da je bila vloga favorita nesporno na strani rdečih vragov. Ti so hitro vzpostavili enosmeren promet, prvi gol pa dosegli v 27. minuti, ko je iz bližine zadel Matheus Cunha po podaji Patricka Dorguja z leve strani.

Šeško je prvič poskusil šest minut pozneje, ko je z volejem meril mimo vrat. V 42. minuti je na 2:0 po podaji Yourija Tielemansa povišal Bruno Fernandes, tik pred odmorom pa je na svoj račun prišel še Slovenec.

Po podaji Bryana Mbeuma je stekel proti gostujočemu vratarju, ga preigral in žogo poslal v mrežo za 3:0. Šeško je igral do 64. minute, končni izid pa je štiri minute pozneje postavil Lisandro Martinez.

Šturm dvakrat zadel, nato šok v dodatku

Še bolj razburljiv večer je doživel Šturm. Slavia Praga je proti Lensu odigrala dobro tekmo, a na koncu kljub dvema zadetkoma slovenskega nogometaša ostala brez točk.

Šturm je bil v uvodu tekme zelo opazen in nevaren, tudi v 36. minuti je podal za zadetek Čehov, ki pa ni obveljal zaradi igranja z roko. Francozi so imeli sicer več žogo v posesti, imeli tudi sami nekaj priložnosti, a polčas se je končal z 0:0.

Takoj po začetku drugega dela je Slavia ostala z igralcem manj, saj je bil le nekaj trenutkov po vstopu v igro izključen Mikulaš Konečny. Toda Šturma to ni ustavilo. V 51. minuti je z roba kazenskega prostora lepo zadel za vodstvo češkega moštva.

Abdallah Sima je v 73. minuti izenačil, Šturm pa je v 88. minuti z novim močnim strelom z roba kazenskega prostora poskrbel za 2:1.

Zdelo se je, da bo Slovenec junak večera, a je Lens pripravil neverjeten preobrat. Francozi so v sodnikovem dodatku zadeli kar dvakrat, za zmago s 3:2 sta poskrbela Florian Thauvin in Ruben Aguilar.

Bayern petkrat v drugem polčasu

Bayern München je na tekmi proti Bodö/Glimtu, ki so jo sodili Slovenci na čelu z Radetom Obrenovićem, prvi polčas kljub prevladi in vratnici Joshue Kimmicha končal brez golov.

Bavarci so nato vendarle prebili norveško obrambo. Jamal Musiala je zadel v 47. minuti, Harry Kane pa v 61. za 2:0. Za Angleža je bil to že 55. gol v ligi prvakov.

Alphonso Davies je v 77. minuti povišal na 3:0, Michael Olise pa je z goloma v 83. minuti in sodnikovem dodatku dokončal zmago s 5:0.

Zgodovinski večer za Como

Poseben večer je bil tudi v Comu, kjer je domače moštvo odigralo svojo sploh prvo tekmo v ligi prvakov v 119-letni zgodovini kluba.

Italijani so premiero odprli sijajno. Martin Baturina je zadel v 15. minuti, Anastasios Duvikas pa je v 38. podvojil prednost. Assane Diao je v 54. minuti poskrbel že za 3:0.

Andrija Maksimović je kmalu zatem zmanjšal zaostanek Leipziga, Maximo Perrone pa je v 90. minuti postavil končnih 4:1.

Pred tem sta se tekmi Fenerbahče – Roma in PSV Eindhoven – Šahtar Doneck končali z 1:1.