Slovensko letalo najprej na Brnik, nato po Dance in nazaj v Astano

Slovenski nogometaši so potovali v Astano s posebnim letalom Boeing 757, ki premore 88 sedežev tako imenovane »executive« ravni in je eno le štirih tovrstnih letal v Evropi. NZS je tako močno olajšala potovanje reprezentanci in skupini novinarjev, saj let do Astane – zaradi zaprtega zračnega prostora v Ukrajini in Rusiji – po novem traja približno sedem namesto petih ur.

Gre za letalo z udobnimi sedeži, ki ga uporabljajo športne ekipe najuspešnejših klubov v Severni Ameriki. Isto letalo bo po koncu četrtkove tekme prepeljalo Slovence na Brnik, nato pa odšlo po Dance, ki bodo v nedeljo prav tako gostovali v Astani v drugem kolu kvalifikacij za euro 2024 v skupini H.