Slovenska tekmeca le še korak oddaljena od svetovnega prvenstva

V finale evropskih dodatnih kvalifikacij za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki so napredovale naslednje reprezentance: Turčija, Kosovo, Italija, Švedska, Poljska, Danska, Češka in BiH.

Na polfinalnem turnirju A je v Cardiffu Bosna in Hercegovina po enajstmetrovkah izločila Wales. V rednem delu je Daniel James v 51. minuti poskrbel za vodstvo Valižanov, Edin Džeko pa je izsilil podaljšek v 86. minuti. V njem ni bilo odločitve, po enajstmetrovkah pa so se veselili igralci BiH s 4:2, pri čemer je odločilni strel zadel Kerim Alajbegović in tako kaznoval zaporedni zgrešeni enajstmetrovki Brennana Johnsona in Neca Williamsa.

V Bergamu so Italijani, naslednji tekmeci BiH v finalu turnirja, gostili Severne Irce in jih premagali z 2:0. Azzurri so povedli v 56. minuti z nizkim strelom Sandra Tonalija, prednost pa podvojili v 80. minuti, ko se je v kazenskem prostoru dobro znašel Moise Kean.

Na turnirju B sta v Valencii igrali Ukrajina in Švedska, Skandinavci pa so zmagali s 3:1. Viktor Gyökeres je bil nesporni junak tekme, saj je zadel v šesti, 51. in 73. minuti, takrat z bele pike. V Varšavi je Poljska ugnala Albanijo z 2:1, potem ko sta za preobrat po zaostanku poskrbela Robert Lewandowski v 63. in Piotr Zielinski v 73. minuti.

Na turnirju C sta si finale priigrala Turčija in Kosovo. V Istanbulu je Turčija premagala Romunijo z 1:0, potem ko je prevladovala praktično celo tekmo, edini gol pa je po podaji Arde Gulerja dosegel Ferdi Kadioglu. Obe ekipi sta po enkrat zadeli tudi prečko, pri Turkih Kenan Yildiz, pri Romunih pa Vlad Dragomir.

Turki bodo v finalu igrali proti Kosovu. To je v Bratislavi s 4:3 ugnalo Slovaško. Slovaki so vodili z 1:0 in 2:1, toda med 47. in 72. minuto prejeli tri gole, zadeli so Fisnik Asllani, Florent Muslija in Kreshnik Hajrizi, ob koncu pa je David Strelec le še ublažil poraz razočaranih Slovakov.

Na turnirju D je Danska v Københavnu ugnala Severno Makedonijo s 4:0. Danci so odpor Makedoncev strli v drugem polčasu, ko so najprej med 49. in 59. minuti dosegli tri gole, dva Gustav Iskasen, enega pa Mikkel Damsgaard. V 75. minuti je Christian Noergaard le še potrdil pot Dancev v finale.

V tem se bodo Danci merili s Čehi, ki so po enajstmetrovkah izločili Irce. Irci so vodili že z 2:0, potem ko je v 19. minuti zadel Troy Parrott z bele pike, v 23. pa je Matej Kovar dosegel avtogol. Čehi so se približali v 27. minuti po enajstmetrovki Patrika Schicka, izenačili pa v 86. z golom Ladislava Krejčija. V podaljških odločitve ni bilo, pri enajstmetrovkah pa so Čehi slavili s 4:3. Irci so zgrešili zadnja dva strela, odločilnega za Čehe pa je zadel Jan Kliment.

Za zadnje štiri vstopnice za SP se bodo pomerili: Italija – BiH, Češka – Danska, Kosovo – Turčija, Švedska – Poljska.

Finalne tekme bodo 31. marca, zmagovalci pa si bodo priigrali mesto na mundialu.