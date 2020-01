Sloviti Italijan s pomočnikoma cenejši kot najdražji slovenski trener

Ljubljana

Za 43-letnega argetninskega Italijana je Tabor prva evropska trenerska izkušnja.

S slovensko ligo se je seznanil že s ogledom tekem.

Zagotavlja, da bo šel Tabor v pravo smer.



- »Zelo sem srečen in motiviran,« je na štadionu v Sežani še nikoli v tako velikem številu prisotno sedmo silo, med katero so bili tudi italijanski mediji z državno RAI na čelu, nagovoril sloviti Italijan. V Argentini rojeni novi trener nogometnega prvoligaša CB24 Tabora se je predstavil v prijetni luči, a osmouvrščenemu na lestvici 1. SNL Taboru prijaznost še ne bo prinesla želenega cilja: obstanka.Triinštiridesetletni Camoranesi, ki je najslavnejšo igralsko obdobje preživel pri Juventusu, vrhunec pa dosegel z naslovom svetovnega prvaka z Italijo leta 2006 v Nemčiji, je zagotovil, da bo »šel Tabor v pravo smer«. Tako upajo tudi v klubu, direktorje žarel od zadovoljstva, ker je Mauro vzbudil toliko zanimanja. »To je bila velika poteza, pripeljali smo najslavnejše ime v Slovenijo in presegli naše okolje,« je povedal nekdanji nogometaš Primorja in Olimpije ter zatrdil, da klub ni tvegal s finančnim vložkom. »O denarju smo se pogovarjali šele, ko smo se že vse dogovorili. Zagotavljam, da z njegovima pomočnikoma vred ne stane toliko, kot je najvišja plača slovenskega trenerja,« je zatrdil direktor. Najbolje plačani trener v SNL je Darko Milanič z več kot 20.000 evrov mesečne plače.Tudi za Camoranesija je Tabor prvi samostojni trenerski izziv v Evropi. »Prvi vtisi so lepi. Odraščal sem v majhnem kraju, zato me to prav nič ne moti,« je bil prepričljiv nekoč odlični zvezni igralec, ki bo živel v Sežani in ne na primer v bližnjem Trstu ali »čez mejo«. V igralski karieri je deloval s številnim slovitimi trenerji, a poudaril, da nima vzornika. »Od vseh sem pobiral znanje, vsak je imel svoje posebnosti. Več področij je, na katerih moraš biti uspešen, na treningu, tekmi, v komunikaciji ...« je razkril svoje poglede.Niti SNL mu ni več neznanka. »Ogledal sem si veliko posnetkov, videl bolj stanovitno in kombinatorno Olimpijo ter Maribor v težavah, ki pa ima kakovostnejšo zasedbo. Lahko jo ujame. A moja osrednja pozornost je namenjena Taboru. Rezultat je v ospredju, nato tudi vgraditev identitete v moštvo, igro. Pripeljali bomo okrepitve, a najprej bo treba videti, na katerih položajih potrebujemo osvežitve in kakšne so naše zmožnosti,« je povedal trener.Po videnem in slišanem se Mauro drži pregovora Skromnost je lepa čednost. Bil je iskren, nostalgikom pa položil na dušo: »je najmočnejša osebnost v moji igralski karieri, najboljši igralec pa.« Tako je z nalezljivo prijaznostjo zaokrožil prvo srečanje s slovensko javnostjo.V 1. SNL so že delovali italijanski trenerji. Pri Gorici kar trije,, sloviti(leta 1994 svetovni podprvak v ZDA) inje bil le dobra dva tedna trener Interblocka, najuspešnejši pa je bil, ki je osvojil vse lovorike v slovenskem klubskem nogometu. S Koprom je bil pokalni prvak in zmagovalec superpokala, z Olimpijo pa državni.