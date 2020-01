Sloviti italijanski Argentinec za globalni pridih

Ljubljana



Maribor teden prej kot Olimpija

Zlatko Zahović še ni razkril vseh prestopnih kart. FOTO: Marko Pigac

55

tekem je med letoma 2003 in 2010 igral za Italijo svetovni prvak Mauro Camoranesi



Ruski mogotec v Celju?

- Prihod svetovnega prvakana trenerski stolček sežanskega nogometnega prvoligaša CB24 Tabor je bil tudi zunaj slovenskih meja odmeven uvod v novo leto, ki ga bo večina slovenskih prvoligašev delovno začela ta teden. Zadnji na lestvici Rudar je v soboto prvi končal zimski odmor, prva Olimpija bo kot zadnja pripravljalno obdobje začela prihodnji ponedeljek.Poldrugi mesec se bodo klubi od hrvaške Istre do Turčije uigravali in brusili za uvodno spektakularno dejanje pomladi, 21. kolo. Kar takoj, 22. februarja, se bosta v Ljudskem vrtu pomerila branilec naslova Maribor in jesenski prvak Olimpija.Vijolični bodo po današnji tradicionalni večerji jutri obuli »kopačke«, pri čemer navijače najbolj vznemirja neznanka, ali bo športni direktormoštvu dodal katerega novinca ali se otresel presežka. Maribor bo prvo pripravljalno tekmo igral 18. t. m. proti Dravogradu, zadnjo 15. februarja proti Rudarju.Najvznemirljivejše poglavje zimskega odmora je bilo povezano z Olimpijo. Eden od vrhuncev je bila denarna kazen (75.000 evrov) Evropske nogometne zveze zaradi neizpolnjevanja denarnih obveznosti. Toda to je bil mačji kašelj v primerjavi z glavno zgodbo: odhajanjem prvega moža kluba. Predsednik je po štirih letih in pol tik pred tem, da bo prepustil vajeti kluba novemu upravitelju. Že pred novim letom je razkril, da so vlagatelji iz Nemčije zelo resni kupci, toda vseeno je bil toliko previden, da bo odločitev o odhodu sprejel v naslednjih štirinajstih dneh. V tem obdobju naj bi vlagatelji svoje resne namere o vstopu v Olimpijo potrdili z izplačilom prvega dela kupnine. Finančne podrobnosti so sicer zavite v tančico skrivnosti, Mandarić pa bi bil bržkone zadovoljen tudi s kupnino, ki jo je plačal svojemu predhodniku, s štirimi milijoni evrov.Najpozneje 20. januarja bo znano, s kom na čelu kluba in s katerimi od najvidnejših igralcev v jesenskem delu prvenstva bo šla Olimpija v pomladno bitko za naslov prvaka. Takrat bo občni zbor kluba.Pomanjkanje domačega denarja za resnejše tekmovalne ambicije sili slovenske klube v iskanje tuje pomoči. Eden teh, ki nujno potrebujejo denarno injekcijo, da bi lahko naredil razvojni in tekmovalni korak naprej, je Celje. Pod taktirko trenerjaso Celjani sestavili obetavno moštvo, ki bo brez dodatnega denarnega vložka nemara obsojeno na obrobne vloge. Veliko ugibanj je o tem, ali so v Celju našli svojega »strica«. Ta naj ne bi prišel iz Amerike, marveč iz Rusije. V klubu se otepajo podrobnejših informacij o tem, da so v sodelovanje prepričali(ali njegove zaupnike), ki ima v stoodstotni lasti angleškega prvoligaša Bournemouth, delni lastnik pa je tudi pri švicarskem Zürichu in nemškem tretjeligašu Uerdingenu. Celjska previdnost je razumljiva, pred dvema letoma so se opekli z ukrajinskimi vlagatelji. Deminov deluje v kemično-farmacevtski industriji, a tudi nogometni posli mu gredo dobro od rok. Za Bournemouth je plačal dobrih 50 milijonov €, klub je zdaj vreden dobrih 200 milijonov €.Kdaj klubi začenjajo priprave? Rudar je že začel v soboto, Mura, Celje in Domžale danes, Maribor bo to storil jutri, Bravo, Triglav in Aluminij v sredo, CB24 Tabor v petek, Olimpija naslednji ponedeljek.