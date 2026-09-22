Sloviti kapetan rdečih vragov nekdanjemu soigralcu grozi s sodiščem

Dolgoletni zvezdnik Manchester Uniteda Wayne Rooney nekdanjemu angleškemu reprezentančnemu soigralcu Andyju Carrollu grozi s pravnim postopkom zaradi trditev, ki jih je Carroll navedel v svoji prihajajoči avtobiografiji, poroča britanski The Sun. V tej je visokorasli napadalec zapisal, da je Rooney med pripravljalnimi tabori angleške izbrane vrste soigralce vabil v svojo sobo na pivo in cigarete.

Po pisanju britanskega medija je sloviti napadalec »besen«, čeprav se zaveda, da ni »angel«, je po njegovem mnenju Carroll prekoračil mejo. Zato je njegova pravna ekipa založniku poslala pismo, v katerem je zahtevala umik trditev. Odlomek avtobiografije je The Sun objavil pred dvema tednoma, zapis pa je Rooney označil za izmišljotino.

»Ponavadi se ne odzivam na laži, ki jih pišejo o meni, toda na to se bom odzval. Andy ve, da se nikoli nisva zares družila. Naletel sem nanj enkrat, povsem po naključju, med počitnicami, toda to je tudi vse. Kar zadeva to "zgodbo" o tem, da naj bi pil med reprezentančnimi obveznostmi za Anglijo, gre za izmišljotino. Ne vem, od kod izvira ta zgodba. To je razočaranje,« je za medij nato povedal nekdanji kapetan Angležev. Rooney je na 120 nastopih za angleško reprezentanco zadel 53 zadetkov in prispeval še 21 podaj.

Avtobiografsko delo z naslovom Owning it bo sicer izšlo 24. septembra pri založbi Pan Macmillan. Carroll je v svoji karieri zaigral za številne ekipe, med njimi Newcastle, Liverpool in West Ham United, za tri leve pa je med letoma 2010 in 2012 nastopil devetkrat.