Sloviti Mostarčan, ki mu je pil kri Zlatko Zahović, je začel s točko

Enainsedemdesetletni »Princ z Neretve« je uspešno prestal prvo tekmo na selektorskems tolčku BiH. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

- Nogometna reprezentanca Italije pod selektorsko taktirko Roberta Mancinija nima več stoodstotnega niza. V 12. tekmi je iztržila le neodločeno (1:1). Krivci za konec sijajnega niza so Bosna in Hercegovina, njen novi selektorin strelec golaV Firenzah je BiH igrala prvo tekmo pod vodstvom legendarnega Mostarčana in člana znamenitega Veležovega trojčka BMV, ki ga sestavljata še vratarin zvezni igralec. Bajević je prvi Srb na selektorskem stolčku BiH, na katerem so se doslej izmenjavali Bošnjaki in Hrvati.Nekoč sijajni napadalec, ki so mu navijači dali vzdevek Princ z Neretve, je BiH prevzel lanskega decembra. Nasledil je. Zaradi epidemije korona virusa je na svojo prvo tekmo čakal do včeraj in jo izpeljal v velikem slogu.Bajević je imel težko nalogo, saj ni imel na voljo nekaj odličnih posameznikov, med njimi tudi bodočega člana Barcelone. Zadnja leta nepogrešljivi zvezni igralec Juventusa, pred tem tudi Rome, je tekmo izpustil zaradi okužbe z virusom sars-cov-2 in je v osamitvi.Bajević, nekoč tudi ugledni trener, je najlepše trenersko obdobje preživel v Grčiji, kjer je imel pri Olimypiakosu tudi spor z najboljšim slovenskim strelcem. Po njem je 71-letni Bajević odstopil, Mariborčan pa naj bi bil eden od krivcev za njegov odhod.V Firencah je novi selektor v »ogenj« vrgel tudi tri novince. Za uspešen debut, ki bi lahko bil celo zmagovalen, saj je Džeko v 57. minuti svoj 59. reprezentančni gol zabil za vodstvo, si je zaslužil čestitke navijačev BiH. Pohvalil ga je tudi kapetan Džeko.»Odlično je, če novi trener začne z ugodnim izidom. Strokovni štab je dal vse od sebe in nam pomagal. Italijo je predstavil natanko takšno, kot je bila,« je povedal najboljši strelec BiH v zgodovini.Za Italijo je v 67. minuti z obilo sreče izenačil. Žogo je v mrežo preusmeril eden od gostujočih branilcev.V moštvu BiH ni bilo nikogar od igralcev, ki so igrali v slovenski ligi ali še igrajo in so bili v preteklosti kandidati za reprezentanco: