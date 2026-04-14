Sloviti rdeči vrag je trenerju priporočil umazano igro

Angleško nogometno prvenstvo se je zakuhalo. Manchester United bo po po domačem porazu proti Leedsu še trpel v bitki za ligo prvakov, še bolj se bi lahko zapletel boj za naslov prvaka. Vodilnemu Arsenalu s tekmo manj za vrat že diha Manchester City. Prednost šestih točk (70:64) je še dovolj velika, toda pred nedeljski velikim derbijem vodilnega dvojca v Manchestru je vse več ocen, da se je Arsenal, ki je na pragu napredovanja v polfinale lige prvakov (nocoj bo doma branil zmago z 1:0 proti Sportingu), ustrašil naslova. Trener Mike Arteta je zato pod pritiskom, nasveti o tem, kako zmagovalno končati sezono in se izogniti stresnem zaključku se vrstijo. Enega od odmevnejših je Špancu na klopi topničarjev dal Wayne Rooney, ki sicer favorizira Pepa Guardiolo.

»Mislim, da bo imel City prednost zaradi trenerja in igralcev, ki jih imajo. Drugi bodo znali ostati nekoliko bolj mirni kot tekmeci. Slednje bo skrbelo, saj ko si v nizu in izgubiš nekaj tekem, začneš razmišljati: 'Od kod bo prišel naslednji gol, naslednja zmaga?' Takšna negativna miselnost močno vpliva na predstavo na igrišču,« je v svoji oddaji »The Wayne Rooney Show« deli svoj pogled nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in še podkrepil svoj oceno o Cityjevi premoči.

»City je že večkrat dokazal, da se zna odlično soočati s pritiskom, zato bi Arsenal morda moral igrati 'umazano'. Ne goljufivo, temveč taktično premeteno na igrišču – prekinjanje tekmečevega ritma, nadzorovanje ritma igre in tekmovanje z večjo fizično dejavnostjo. Ne glede na to, ali je navijačem tak slog nogometa všeč ali ne, morajo storiti vse, da Cityju preprečijo zmago,« je bil Rooneyjev nasvet za Arteto, ki je že tri sezone zapored »le drugi«.