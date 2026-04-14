  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Sloviti rdeči vrag je trenerju priporočil umazano igro

Pred nedeljskim derbijem angleškega nogometnega prvenstva med Manchester Cityjem in Arsenalom je Wayne Ronney svetoval Mikelu Arteti, kako do uspeha
Trener Arsenala Mikel Arteta ima dovolj drugih mest, a za prvi naslov prvaka bo moral opraviti tudi s svojim mentorjem Pepom Guaridolo. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Galerija
Trener Arsenala Mikel Arteta ima dovolj drugih mest, a za prvi naslov prvaka bo moral opraviti tudi s svojim mentorjem Pepom Guaridolo. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
G. N.
14. 4. 2026 | 11:42
2:17
A+A-

Angleško nogometno prvenstvo se je zakuhalo. Manchester United bo po po domačem porazu proti Leedsu še trpel v bitki za ligo prvakov, še bolj se bi lahko zapletel boj za naslov prvaka. Vodilnemu Arsenalu s tekmo manj za vrat že diha Manchester City. Prednost šestih točk (70:64) je še dovolj velika, toda pred nedeljski velikim derbijem vodilnega dvojca v Manchestru je vse več ocen, da se je Arsenal, ki je na pragu napredovanja v polfinale lige prvakov (nocoj bo doma branil zmago z 1:0 proti Sportingu), ustrašil naslova. Trener Mike Arteta je zato pod pritiskom, nasveti o tem, kako zmagovalno končati sezono in se izogniti stresnem zaključku se vrstijo. Enega od odmevnejših je Špancu na klopi topničarjev dal Wayne Rooney, ki sicer favorizira Pepa Guardiolo.

»Mislim, da bo imel City prednost zaradi trenerja in igralcev, ki jih imajo. Drugi bodo znali ostati nekoliko bolj mirni kot tekmeci. Slednje bo skrbelo, saj ko si v nizu in izgubiš nekaj tekem, začneš razmišljati: 'Od kod bo prišel naslednji gol, naslednja zmaga?' Takšna negativna miselnost močno vpliva na predstavo na igrišču,« je v svoji oddaji »The Wayne Rooney Show« deli svoj pogled nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in še podkrepil svoj oceno o Cityjevi premoči.

»City je že večkrat dokazal, da se zna odlično soočati s pritiskom, zato bi Arsenal morda moral igrati 'umazano'. Ne goljufivo, temveč taktično premeteno na igrišču – prekinjanje tekmečevega ritma, nadzorovanje ritma igre in tekmovanje z večjo fizično dejavnostjo. Ne glede na to, ali je navijačem tak slog nogometa všeč ali ne, morajo storiti vse, da Cityju preprečijo zmago,« je bil Rooneyjev nasvet za Arteto, ki je že tri sezone zapored »le drugi«.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Arteta zaradi Interja ni dobro spal

Trener Arsenala Mikel Arteta je po zmagi nad milanskim Interjem poudaril, da so se njegovi izbranci dobro odzvali na nevarnosti nasprotnika.
Tim Erman 21. 1. 2026 | 13:58
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Arsenal v sedmih nebesih, Arne Slot vrnil Liverpool v Churchillove čase

Topničarji ostajajo popolni v ligi prvakov, prvi poraz Bayerna. Trije goli Vitinhe, štirje Kyliana Mbappeja. Liverpool najslabši od leta 1954. Gerrard umirja.
Peter Zalokar 27. 11. 2025 | 12:25
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Artetovi topničarji spominjajo na Wengerjeve, Oblak občutil njihovo moč

Na torkovih tekmah lige prvakov padlo kar 43 golov, najbolj učinkoviti PSG, Barcelona in PSV. Arsenal v drugem polčasu razbil Atletico. Vrnitev Dembeleja.
Peter Zalokar 22. 10. 2025 | 11:40
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Arteta: Izpadlo je boljše moštvo; Enrique: V nogometu štejejo goli

PSG se je drugič uvrstil v finale lige prvakov, proti Interju bo 31. maja lovil prvo lovoriko. Preobrazba na Parku princev v režiji slavljenca Luisa Enriqueja.
Peter Zalokar 8. 5. 2025 | 15:49
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
13. 4. 2026 | 11:02
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Stevanović o overjeni izjavi: Ljudje so nas postavili za sodelavce Janši

Napovedal je, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi.
13. 4. 2026 | 12:12
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Grah: Stevanović lobiral deset dni, idejo za njegov položaj dala Irglova

Matej Grah je komentiral tudi pogajanja Svobode z Anžetom Logarjem.
14. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
NAMIG

Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Manchester CityArsenalPep GuardiolaMikel ArtetaWayne Rooney

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Angleški derbi

Sloviti rdeči vrag je trenerju priporočil umazano igro

Pred nedeljskim derbijem angleškega nogometnega prvenstva med Manchester Cityjem in Arsenalom je Wayne Ronney svetoval Mikelu Arteti, kako do uspeha
14. 4. 2026 | 11:42
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

V streljanju na šoli v Turčiji najmanj 16 ranjenih, napadalec si je sodil sam

Napadalec je s puško davi vstopil v šolo, kjer je bil tudi sam nekoč dijak, in začel streljati.
14. 4. 2026 | 11:33
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Sloveniji

Dirka po Sloveniji se po 13 letih vrača na kultni vzpon

Jakob Omrzel si je za enega od osrednjih ciljev svoje prve sezone postavil boj za zmago na dirki po Sloveniji.
Miha Hočevar 14. 4. 2026 | 11:20
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Iranske nogometašice

Iranske oblasti sprostile premoženje kapetanke nogometne ekipe

V Avstraliji sta ostali le dve iranski nogometašici in že en mesec trenirata s klubom Brisbane Roar.
14. 4. 2026 | 11:14
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Recenzija Roberta Kureta

(OCENA) Aljoša Harlamov: Dohtar in Povodni mož

Roman je najbolj intriganten, ko se poigrava z zgodovinskim kontekstom Ljubljane v habsburški monarhiji leta 1835 in ko so liki v interakciji s tem kontekstom.
Robert Kuret 14. 4. 2026 | 11:04
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Sloveniji

Dirka po Sloveniji se po 13 letih vrača na kultni vzpon

Jakob Omrzel si je za enega od osrednjih ciljev svoje prve sezone postavil boj za zmago na dirki po Sloveniji.
Miha Hočevar 14. 4. 2026 | 11:20
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Iranske nogometašice

Iranske oblasti sprostile premoženje kapetanke nogometne ekipe

V Avstraliji sta ostali le dve iranski nogometašici in že en mesec trenirata s klubom Brisbane Roar.
14. 4. 2026 | 11:14
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Recenzija Roberta Kureta

(OCENA) Aljoša Harlamov: Dohtar in Povodni mož

Roman je najbolj intriganten, ko se poigrava z zgodovinskim kontekstom Ljubljane v habsburški monarhiji leta 1835 in ko so liki v interakciji s tem kontekstom.
Robert Kuret 14. 4. 2026 | 11:04
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avto? Zdaj je pravi čas!

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo