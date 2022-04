Sloviti trener pri 80 letih še vedno služi po 12 milijonov letno

Legendarni trener in menedžer britanskega tipa Alex Ferguson sodi med najboljše in najuspešnejše nogometne strokovnjake vseh časov. Sloviti Škot, ki je na lansko silvestrovo dopolnil okroglih 80 let, je osvojil enajst lovorik še pred prihodom v Manchester United – uspešen je bil predvsem na klopi Aberdeena –, v vlogi trenerja rdečih vragov s štadiona Old Trafford pa je osvojil kar 37 lovorik!

Med drugim je bil trinajstkrat najboljši v premier league in v letih 1999 in 2008 dobil tudi ligo prvakov (dva finala je izgubil z Barcelono – 2009 in 2011). Sir Alex še danes žanje sadove vrhunskega dela, redno gostuje na najboljših fakultetah za menedžment, vabijo ga tudi zavoljo edinstvenih motivacijskih prijemov. Zgolj na ta račun služi v povprečju po 280.000 evrov tedensko, za predavanje pa računa najmanj 120.000 evrov.

V letu 2021 je denimo »postrani« zaslužil kar 12 milijonov evrov, dodatnih 2,4 milijona evrov letno pa mu zagotavlja vloga ambasadorja pri Manchester Unitedu, pri katerem je bil Fergie trener med letoma 1986 in 2013.