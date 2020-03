Slovo enega od največjih?

Milano

Ibrahimović je za Švedsko odigral 116 tekem.

- Prihodnost enega najboljših nogometašev v zadnjih dveh desetletjihje negotova, vendar je zelo verjetno, da je Šved že odigral zadnjo tekmo v karieri.Ibrahimović s koncem sezone zapušča vrste padlega velikana AC Milana, pogodba se mu izteka, zaradi koronavirusa je malo verjetno, da se bo sezona v serie A nadaljevala.»Rossoneri« (rdeče-črni) so se sicer z njegovim prihodom januarja letos začeli vzpenjati po lestvici, vendar se sodelovanje z 38-letnim napadalcem izteka. Kot je poročal časnik Gazzetta Dello Sport, se bo po sezoni upokojil. Podaljšanje pogodbe je zelo malo verjetno, pravijo italijanski viri.Ibrahimović je doslej igral za Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelono, Paris SG, Manchester United in LA Galaxy. Za Švedsko je zbral 116 nastopov in 62 golov. Gre za enega najbolj kontroverznih nogometašev na svetu, njegove samozavestne izjave so napolnile mnoge naslovnice. Leta 2011 je izšla njegova biografija z naslovom Jaz sem Zlatan Ibrahimović.