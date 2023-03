Slovo lastnika neverjetnega rekorda svetovnih nogometnih prvenstev

Na ponedeljkovi podelitvi Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v Parizu so se poklonili številnim vidnim posameznikom nogometne družine, ki so v zadnjih mesecih končali svojo življenjsko pot, Brazilcu Peleju, Srbu Siniši Mihajloviću, Italijanu Gianluci Vialliju in drugim pa se je v sredo v večnosti pridružil še legendarni Francoz Just Fontaine. Star je bil 89 let in je še vedno rekorder svetovnih prvenstev po številu zadetkov na enem turnirju: leta 1958 na Švedskem je zadel kar 13-krat, Francija pa je osvojila tretje mesto.

Največji pečat je pustil v dresu prvoligaša Reimsa, s katerim je bil leta 1959 tudi poraženi finalist evropskega pokala, predhodnika lige prvakov. V tisti evropski sezoni je bil prvi strelec tekmovanja z 10 goli, toda naslova se je v Stuttgartu veselil Real Madrid (0:2).

Za francosko reprezentanco je na 21 tekmah dosegel kar 30 golov, v francoskem prvenstvu pa je na 200 tekmah zadel 164-krat. Njegovo kariero sta ustavila kar dva zloma leve noge v dobrem letu dni, upokojil se je z vsega 29 leti.