Najambicioznejši nogometaš in najboljši strelec Portugalske Cristiano Ronaldo niti globoko v 42. letu ni prepoznal idealnega trenutka za svoje reprezentančno slovo. Šesti čut pa je imel belgijski kralj strelcev Romelu Lukaku, za katerega je bil Portugalec s svojim prepričanjem, da je nesmrten, morda tudi opozorilo. Pri 33 letih je strelec 94 reprezentančnih golov naznanil slovo od rdečih vragov in prepustil glavni oder mlajšim igralcem, ki ohranjajo visoko vrednost Belgije na svetovnem zemljevidu. Med Ronaldom in Lukakujem je vendarle veliko razlik. Prvi je osvajal lovorike kot po tekočem traku, drugemu manjka kakšna od najbolj zvenečih in najbolj prestižnih, kot sta naslov angleškega prvaka ali lige prvakov. Toda Belgijec ne bo edini od največjih napadalcev na svetu v minulega četrt ...