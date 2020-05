Slovo »zaljubljenca« v Ronalda

Milano - Nekdanji trener Interja Gigi Simoni, zmagovalec pokala UEFA z ekipo, v kateri je bil tudi Brazilec Ronaldo, je umrl v 82. letu starosti, je sporočil milanski klub.



Simoni je sicer vodil številne klube v Italiji, nekatere celo večkrat, in tudi bolgarski CSKA iz Sofije. Trenersko delo je opravljal več kot 30 let. Interju se je pridružil pred štartom sezone 1997/98, takrat je na San Siro prišel iz Barcelone tudi Ronaldo, s katerim so črno-modri osvojili drugo mesto v serie A za Juventusom in pokal UEFA, potem ko je Inter v finalu premagal Lazio s 3:0.



»V tisti sezoni sem se več naučil od Ronalda kot on od mene,« je priznal Simoni, ki je januarja doživel infarkt. Naslednjega novembra je bil odstavljen pri Interju zaradi slabih rezultatov, ironično, isti dan je prejel nagrado za najboljšega trenerja leta.

Na trdnih tleh

»Tako v nogometu kot zasebnem življenju nikdar ni živel v oblakih. Njegov nogomet je to odražal. Bil je skromen, funkcionalen in znal je iz ekipe potegniti maksimum. Tako se ga bomo spominjali. Z belimi lasmi in z nasmeškom na obrazu je užival v mojstrovinah Ronalda. Navijače je omrežil,« je zapisal Inter v izjavi za javnost.



V igralskih letih je bil zvezni igralec. Bil je član Genoe, Napolija in Pise. Treniral je tudi Lazio.