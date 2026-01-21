  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Smo Balkanci, a nas žoge ni sram nabiti na tribuno

    Kapetan slovenske reprezentance Igor Osredkar nestrpno odšteva do začetka domačega turnirja. Slovenci niso favoriti, a razmišljajo o kolajni.
    Igor Osredkar bo letos dopolnil 40 let, na igrišču pa je ključni mož reprezentance. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Igor Osredkar bo letos dopolnil 40 let, na igrišču pa je ključni mož reprezentance. Foto Jože Suhadolnik
    Nejc Grilc
    21. 1. 2026 | 09:00
    A+A-

    Na Brdu pri Kranju, med treningi v dvorani v Preddvoru in v urah, namenjenih regeneraciji, slovenska reprezentanca v futsalu odšteva zadnje dni do začetka domačega evropskega prvenstva. Pred mlajšim delom reprezentance je izziv kariere, za pomoč pa bodo lahko prosili jeklenega kapetana Igorja Osredkarja, ki je z bogatimi mednarodnimi izkušnjami velikih tekem že vajen. »Še danes, po več kot 200 tekmah za reprezentanco, se naježim, ko slišim Zdravljico pred začetkom tekme,« pove umirjeni Osredkar, ki bo na igrišču nosil največjo odgovornost. Da je v dvoranskem nogometu uspel, je tudi trpel, a športne poti ne bi spreminjal.

    Za uvod igrate s prvim favoritom turnirja, tribune Stožic bodo polne.

    Po eni strani je to najlažja tekma, ker nismo favoriti, čeprav igramo doma. Španija je svetovna velesila, je najtrofejnejša ekipa. Nimamo kaj izgubiti, lahko pa ogromno pridobimo. Bistveno je, da ostanemo zdravi, da odigramo dobro in damo vse od sebe. Da si po tekmi lahko pogledamo v oči in rečemo, da smo poskusili. Če bodo boljši, jim bomo čestitali, brez izstreljenega metka pa ne bomo padli.

    Kaj pa rezultatska pričakovanja na turnirju?

    Moj prvi cilj je, da gremo iz skupine. Na domačem prvenstvu bi bil že četrtfinale izjemen uspeh. To pa ne pomeni, da bi se s četrtfinalom zadovoljili. Rad sem zadržan, ker nerad obljubljam stvari, ki jih ne morem uresničiti. Bil bi zadovoljen že s četrtfinalom, ampak želimo si več, želimo si dlje. Kam nas bo pripeljalo, bomo videli. Nismo favoriti za medaljo, ampak to ne pomeni, da je ne moremo vzeti.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Pred evropskim prvenstvom v futsalu

    V futsalu si lahko čarovnik

    Začelo se bo v Litvi in Latviji, nadaljevalo in sklenilo v Sloveniji, ki v mikro sorodniku najpomembnejše nepomembne stvari na svetu upa na polfinale
    Grega Kališnik 18. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Futsal Euro 2026

    Tudi ko igrajo človek ne jezi se, šteje le rezultat

    Slovenska futsal reprezentanca je začela priprave na domače evropsko prvenstvo. Osnovni cilj preboj iz skupine, želje veliko višje.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 15:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenci v Poreču

    Izbrana vrsta pred evropskim prvenstvom proti Madžarski in Japonski

    Slovenija se bo v Istri v sredo ob 16. uri pomerila z Madžarsko, dan pozneje ob 16. uri z Japonsko. V nedeljo bo na sporedu še tekma za končno uvrstitev.
    15. 12. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Futsal

    Slovenci do odmevnega skalpa

    Naša reprezentanca v futsalu je v gosteh premagala izbrano vrsto Portugalske.
    12. 11. 2025 | 21:54
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Futsal

    Vrhničani do konca nagajali ukrajinskemu ferariju

    Slovenski prvak v futsalu po zadnji tekmi brez napredovanja. Trener Mile Simeunović hvali ekipo, navijače in organizacijo.
    Drago Perko 2. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Uefa

    »Oče mi je umrl, bil sem otrok ulice, rešil me je šport«

    Nekdanji virtuoz malega nogometa Mile Simeunović že deveto sezono vodi Siliko Vrhnika. Pred slovenskim prvakom liga prvakov v futsalu na Kodeljevem.
    Drago Perko 28. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump: Nato bi bil brez mene kup pepela

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    20. 1. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Futsal Euro 2026futsalEPevropsko prvenstvopogovorIgor OsredkarStožiceslovenska reprezentanca

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Domžale potrdile stečaj, sezono nadaljuje devet ekip

    Predsednik domžalskega nogometnega kluba Stane Oražem je potrdil stečaj kluba. Klub išče načine, kako obdržati preostale ekipe v tekmovanjih.
    21. 1. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Pri Dončiću ni pričakovati ognjemeta, lahko pa poči kakšna petarda

    Košarkarji Los Angeles Lakers so s pomembno zmago v Denverju začeli niz osmih gostovanj. Kmalu se vrača Reaves, dejavni so tudi na tržnici.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskem napadu na Ukrajino umrla dva človeka

    V napadu na mesto Krivi Rog sta umrla 77-letni moški in 72-letna ženska, ranjena pa je bila še 53-letna ženska.
    21. 1. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    UEFA

    Čeferin ustavil rušenje igrišča na Zahodnem bregu

    Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je imel s predstavniki Izraelske nogometne zveze pogovore glede ohranitve igrišča v begunskem taborišču.
    21. 1. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Dosmrtni zapor za morilca nekdanjega japonskega premiera

    Japonski premier Šinzo Abe je leta 2022 umrl v strelskem napadu. Njegov morilec ga krivi za propad svoje družine.
    21. 1. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskem napadu na Ukrajino umrla dva človeka

    V napadu na mesto Krivi Rog sta umrla 77-letni moški in 72-letna ženska, ranjena pa je bila še 53-letna ženska.
    21. 1. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    UEFA

    Čeferin ustavil rušenje igrišča na Zahodnem bregu

    Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je imel s predstavniki Izraelske nogometne zveze pogovore glede ohranitve igrišča v begunskem taborišču.
    21. 1. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Dosmrtni zapor za morilca nekdanjega japonskega premiera

    Japonski premier Šinzo Abe je leta 2022 umrl v strelskem napadu. Njegov morilec ga krivi za propad svoje družine.
    21. 1. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo