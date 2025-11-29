Smola Leedsa, žoga je švignila mimo Jake Bijola

Nogometaši Manchester Cityja so v 13. krogu angleške nogometne lige premagali Leeds s 3:2. Po prvem polčasu so vodili z 2:0, gosti so, potem ko je na začetku drugega polčasa v igro vstopil Jaka Bijol, izid izenačili na 2:2, a Phil Foden je v 91. minuti sodnikovega dodatka, ki se je zavlekel od 101. minute, vendarle preprečil presenečenje in postavil končni izid 3:2.

Za Fodna je bil to drugi gol na tekmi, za City se je med strelce vpisal tudi Joško Gvardiol.

City se je z novimi tremi točkami vsaj za en dan prebil na drugo mesto prvenstvene razpredelnice, začasno ima štiri točke zaostanka za Arsenalom in dve točki prednosti pred Chelseajem.