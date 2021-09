Smrti Diega Maradone ne bodo več prikrivali

Carlos Bilardo je najbrž edini Argentinec, ki še ne ve, da je lanskega 25. novembra umrl Diego Maradona. Pod njegovim vodstvom in z Maradono v glavni vlogi na igrišču je Argentino popeljal do drugega naslova svetovnega prvaka leta 1986 v Mehiki. Bilardo ima nevro-degenerativno bolezen Hakim-Adamsov sindrom, ki vpliva na spomin.



Zaradi tesnega prijateljstva in navezanosti na Maradono, ki je bil zanj kot sin, ki ga nikoli ni imel, so mu prikrivali Diegovo smrt. Zdaj pa so se nekdanji svetovni prvaki pod vodstvom Oscarja Ruggerija in Jorgeja Burruchage odločili, da mu povedo resnico o Maradoni. In tudi o še enem selektorju, ki je umrl lanskega decembra, Alejandru Sabelli.



Bivši igralci so svojo željo že sporočili Bilardovem bratu Jorgeju, ki je priznal, da 83-letni Carlos še vedno gleda nogometne tekme in vselej vpraša, kje je Maradona, ko vidi zastavo z napisom »Zlati Pibe«. Odgovorja mu, da ne ve, in da je najbrž v Evropi.

