Snemal, česar ne bi smel, in si zaslužil suspenz

Ljubljana

Salomon Kalou je bil kar šest sezon član Chelseaja, s katerim je leta 2012 osvojil tudi ligo prvakov po zmagi proti Bayernu. Preden je prestopil k Herthi, je bil član Lilla. FOTO: Reuters

- Nemški nogometni prvoligaši so že začeli priprave na nadaljevanje sezone inje s svojimi oboževalci na facebooku delil video po treningu. Vendar je šel predaleč, s soigralci ni upošteval pravil, ki veljajo zaradi pandemije novega koronavirusa, zato ga je klub Hertha Berlin že suspendiral. Kalou se je že opravičil. Video je oddajal v živo.Napadalec iz Slonokoščene obale ni upošteval pravil glede oddaljenosti med dvema osebama, s soigralci pa se je pozdravljal s stiskom rok. S kamero je odšel celo v sobo, kjer je soigralec ravno opravljal test na novi koronavirus.»Z videom iz slačilnice je Salomon Kalou kršil osnovna pravila ekipe in pokazal vedenje, ki za trenutno situacijo nikakor ni primerno, niti ni skladno s pravili obnašanja v klubu,« so v izjavi za javnost zapisali v berlinskem klubu.»S tem posnetkom je Kalou izzval vtis, da nogometaši Herte niso resno vzeli priporočil o razdalji in higieni, ki so jih predstavili zdravstveni organi. Herta bi rada izpostavila, da je šlo za napako enega nogometaša,« je zapisal klub. Dodali so, da bi pravila o razdalji in higieni morala biti še strožja.Kalou se je za svoje vedenje že opravičil in video odstranil. »Opravičujem se, če sem dajal vtis, da koronavirusa ne jemljem resno. Nisem ravno razmišljal in bil sem vesel, da so bili vsi naši testi negativni,« je dejal 34-letnik.Na posnetek se je burno odzvalo tudi vodstvo Bundeslige, kjer so dejali, da je takšno vedenje nesprejemljivo in da ga ne bodo tolerirali.