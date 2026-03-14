Prvo dejanje v Domžalah, pod lupo tudi Olimpija

Konec tedna prinaša tekme 26. kola v slovenskem nogometnem prvenstvu. Pod drobnogledom je več tekem, tokrat so prosti nogometaši Brava, na lestvici pa ne more priti do večjih premikov, saj klube povečini loči več točk.

Prvo tekmo bomo videli v domžalskem športnem parku. Radomlje po porazu z Bravom lovijo nov zagon, toda čaka jih zahtevna naloga proti Olimpiji. Zmaji namreč po izpadu iz pokala in remiju v derbiju z Mariborom nujno potrebujejo zmago v boju za položaje, ki vodijo v Uefina tekmovanja. Mlinarji računajo na domači teren in strelsko formo Jaše Martinčiča.

Tudi Maribor bo po remiju v derbiju z Olimpijo iskal zmago proti Muri. Vijoličasti želijo unovčiti prevlado na igrišču in ostati v boju za vrh, Sobočani pa po zmagi nad Primorjem prihajajo pod Kalvarijo samozavestni in lačni točk. Derbi v Ljudskem vrtu obeta navijačem nov napet dvoboj starih rivalov.

Derbi kola bo na Bonifiki

Nedeljo bo zaznamoval derbi kola na Obali, Koper bo na Bonifiki gostil vodilno Celje. Primorci bi z zmago povsem zapletli boj za vrh, grofje pa branijo pet točk prednosti in začenjajo novo poglavje z trenerjem Vitorjem Campelosom. V ospredju bo dvoboj koprskega dirigenta Josipa Iličića in ranjene celjske zasedbe.

Trener Maribora Feđa Dudić bo lovil nujne tri točke z Muro. FOTO: Voranc Vogel

Ajdovščina? Primorje po štirih porazih začenja novo poglavje z trenerjem Tončijem Žlogarjem, ki bo debitiral proti Aluminiju. Ajdovci lovijo prepotrebne točke v boju za obstanek, Kidričani pa želijo prekiniti slab niz proti Primorcem in popraviti vtis po porazu s Koprom.

Prva SNL, 26. kolo

Kalcer Radomlje – Olimpija (danes, 15)

Maribor – Mura (17.30)

Koper – Celje (nedelja, 17.30)

Primorje – Aluminij (20.15)

prost je Bravo.

Pari naslednjega kola, petek: Aluminij – Maribor (17.30); sobota: Mura – Kalcer Radomlje (17.30), Olimpija – Bravo (20.15); nedelja: Celje – Primorje (17.30); prost je Koper.