So Ferci goljufali?

Ljubljana - Fizioterapevt slovaškega nogometnega prvaka Slovana iz Bratislave, ki ga vodi Darko Milanič, ni bil okužen z novim koronavirusom. To je bil razlog, da je ekipa za zeleno mizo z 0:3 izgubila dvoboj prvega kroga kvalifikacij lige prvakov proti Klasviku na Ferskih otokih, so rezultate preiskav sporočili na spletni strani kluba.



Slovaki tako menijo, da so na testiranjih na Ferskih otokih storili napako, sami pa so neupravičeno izpadli iz kvalifikacij.



Slovan bi moral tekmo na Ferskih otokih odigrati 19. avgusta. Pred tem pa so ekipo testirali, okužen naj bi bil fizioterapevt. Zaradi tega bi morala po ferskih zakonih ekipa v karanteno, če pa bi se pojavila na tekmi, bi morali igralci v zapor. Tako so raje odpotovali domov, v osamitvi je ostal le fizioterapevt.



Evropska nogometna zveza (Uefa) ni imela milosti. Tekmo je registrirala z izidom 3:0, kot menijo pri slovaškem prvaku, kjer si poleg Milaniča in njegovega pomočnika Novice Nikčevića kruh služijo še trije Slovenci, Žan Medved, Kenan Bajrić in Alen Ožbolt, povsem neupravičeno.



»Zavedamo se, da tudi ta dejstva ne bodo spremenila odločitve Uefe, vendar se nam je zdelo bistveno razkriti te pomembne informacije. Počutimo se oškodovane. Razočarani in žalostni smo, da nismo dobili priložnosti za nadaljevanje kvalifikacij in da nismo izgubili po svoji krivdi,« je za spletno stran kluba povedal generalni direktor Ivan Kmotrik.