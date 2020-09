So se Angleži odrekli Kitajcem, ti pa Angliji?

Vodstvo angleške nogometne premier league je nedavno prekinilo pogodbo s kitajskim podjetjem, ki omogoča ogled tekem v državi z največjim številom prebivalstva na svetu. Nekateri Kitajci naj bi – obratno – želeli iz Anglije in drugih evropskih držav.Težko bi bilo najti bolj globalizirano športno tekmovanje, kot je angleško nogometno prvenstvo. V premier league igrajo nogometaši iz vseh koncev sveta, podobno velja za lastnike tamkajšnjih klubov. Le štirje klubi so v lasti domačega kapitala – Brighton Hove, Burnley, Tottenham in pogojno Newcastle –, vse druge obvladujejo tujci. Tudi vse tri povratnike med elito: Leeds ...