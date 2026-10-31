So vedeli vnaprej? Sumljive stave zadele vseh pet mest zlate žoge

Pet dni po podelitvi zlate žoge se je nad najprestižnejšo individualno nagrado v nogometu pojavil precej neprijeten dvom. Je nekdo poznal rezultate, še preden so jih v Londonu razkrili javnosti?

Skupina sumljivih računov na ameriški platformi za napovedne trge Polymarket je namreč pred slovesnostjo stavila na scenarij, ki se je nato uresničil do potankosti: Harry Kane je osvojil zlato žogo, drugi je bil Kylian Mbappe, tretji Lamine Yamal, četrti Rodri in peti Lionel Messi.

Francoski medij Upside je v preiskavi identificiral 12 računov, ki so skupaj stavili več kot 264.000 dolarjev. Po razglasitvi rezultatov so ustvarili skoraj 200.000 dolarjev dobička.

Računi so nastali tik pred podelitvijo

Nenavadna pa ni le natančnost napovedi, temveč tudi način, kako so računi delovali.

Kazali so namreč presenetljivo podobne vzorce dejavnosti, zaradi česar so preiskovalci posumili, da bi lahko bili povezani z isto osebo ali skupino.

Vseh 12 je bilo ustvarjenih med 1. in 20. oktobrom, torej po koncu glasovanja za zlato žogo. Sedem jih ni sodelovalo na nobenem drugem stavnem trgu, šest pa jih je prvo stavo oddalo v prvih 15 minutah po odprtju računa.

France Football odprl preiskavo

Upside je svoje ugotovitve posredoval France Footballu, organizatorju izbora za zlato žogo. Po poročanju Guardiana je France Football v petek odprl preiskavo, o primeru pa naj bi obvestil tudi francosko policijo.

Pri France Footballu so sicer še pred podelitvijo poudarjali, da je rezultate vnaprej poznala le peščica ljudi.

»Kako ohranimo identiteto zmagovalca skrito? Mislim, da je dobro varovana skrivnost tista, ki jo delimo s čim manj ljudmi,« je prejšnji teden dejal nekdanji urednik France Footballa Pascal Ferre.