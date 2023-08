Sobočani so v Kopru oživeli in po zaslugi graškega Albanca sanjajo o Evropi

V nadaljevanju preberite:

Podobno kot v zadnjem dejanju minule sezone so jo Koprčanom v 4. kolu 1. SNL zagodli Sobočani. Mura jim je takrat ukradla Evropo, zdaj jim je vzela tri pomembne točke. Toda pri Muri so pred tekmo izvedli nenavadno menjavo. Razšli so se s trenerjem Dejanom Grabićem. Odziv igralcev je bil presenetljiv in je nakazal, da niso bili na njegovi »liniji«. A le kljubovanje bivšemu trenerju ni bilo dovolj, črno-beli so morali imeti tudi razpoloženega igralc za presenečnje v Kopru. Imeli so ga.