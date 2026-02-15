Sobočani so z naivnostjo obdarili Celjane

V 22. kolu 1. SNL 15. zmaga za vodilno moštvo, Maribor v Ajdovščini ni dovolil presenečenja. Mura tekmo končala z devetimi gralci. Prva izključitev odločilna.

Vodilni v 1. SNL Celjani si v 22. kolu po pričakovanjih niso privoščili spodrsljaja pred četrtkovo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige v Prištini. Visoko so premagali (5:1) nespretne in naivne Sobočane, toda z igro niso navdušili. Od 45. minute so celjski nogometaši imeli igralca več, od 80. kar dva. Z enim igralcem manj so tekmo v Ajdovščini končali tudi Mariborčani. Toda vijolični so vse neznanke o zmagovalcu razblinili že po 32. minutah, ko sta bila strelca Tio Cipot in David Pejičić. Celjskih golov za 15. prvenstveno zmago bi lahko bilo še več, enega je razveljavil VAR zaradi ofsajda, enega pa je zapravil Svit Sešlar. Njegov prvi kazenski strel je mladi soboški vratar Nejc Dermastia ubranil, drugega je celjski virtuoz v gol spremenil s ...