Sobotni spektakel v Stožicah

Stožice so pripravljene, konec je reprezentančnih počitnic, napočil je čas za novo poglavje lige narodov. Slovenija za uvod meri moči s Škotsko, ki je doslej na petih tekmah še nikdar ni premagala: doživela je dva poraza in trikrat remizirala.

Na tribunah pričakujejo prek 10.000 navzočih, vsaj tisoč je škotskih privržencev, ki so v zadnjih dneh napolnili središče Ljubljane, nekateri so si na petkov večer v Tivoliju ogledali tudi hokejsko tekmo med Olimpijo in KAC (3:7).

Slovenija: Škotska Štadion ŠRC Stožice, sodnik Horatiu Fešnic (Romunija). Slovenija: Oblak; Janža, Drkušić, Bijol, Brekalo; Matko, Elšnik, Gnezda Čerin, Karničnik; Šturm; Šporar. Škotska: Gunn; Welsh, McKenna, Hendry; Robertson, Ferguson, Gilmour, Hickey; McGinn; McBurnie, Ure.

V udarni enajsterici vnovič ni Benjamina Šeška, ki je, kot smo poročali v prejšnjih dneh, zaradi poškodbe golenice ostal v Manchestru, prvi napadalec je Andraž Šporar, sicer zelo učinkovit v dresu bratislavskega Slovana, pomaga mu v napadu Danijel Šturm, ki je v odlični formi pri ugledni Slavii iz Prage.