Sobotno poldne je za kosilo, ne pa za nogometni derbi

Nogometna Anglija je še vedno navdušena zavoljo odličnega nedeljskega derbija med Chelseajem in Manchestrom Cityjem (4:4) in ne glede na prihajajoče dneve reprezentančnih preizkušenj že odšteva do naslednjega velikega klubskega dvoboja. Takoj v nadaljevanju domačega prvenstva se bo namreč omenjeni City, branilec šampionskega naslova in vodilni na lestvici, pomeril z drugouvrščenim Liverpoolom.

Tekma bo v soboto, 25. t. m., ob 12.30 oz. po srednjeevropskem času uro pozneje. Ko so pri vodstvu tekmovanja potrdili ta termin, slabi volji stratega liverpoolskega moštva Jürgnu Kloppu ni bilo konca. »Le kdo se je spomnil prazniku nogometa podeliti tako neugoden termin? To je čas sobotnega kosila, tekma te ravni bi morala pozneje. Toda kaj, ko v pisarnah o sporedu tekem odločajo ljudje brez kakršnega koli občutka za nogomet,« je pihal od jeze že dolgo najbolj priljubljeni Nemec v Liverpoolu.