Sodišče zavrnilo zahtevek Neymarja

Madrid - Katalonskemu nogometnemu velikanu Barceloni ne bo treba plačati bonusa za lojalnost v višini 43,6 milijona evrov nekdanjemu napadalcu Brazilcu Neymarju, je danes odločilo špansko sodišče.



Zdajšnji napadalec francoskega PSG je želel denar od Kataloncev, saj menil, da mu pripada iz podaljšanja pogodbe oktobra 2016, preden je nato naslednje poletje prestopil v Francijo.



A sodišče je danes namesto tega odločilo, da bo moral Neymar, ki se je poleti 2017 za rekordnih 222 milijonov preselil k PSG, plačati Barceloni 6,7 milijona evrov.

"Pri Barceloni smo zadovoljni z odločitvijo sodišča v zvezi s tožbo med Barcelono in Neymarjem ml. glede višine plačanega bonusa pri zadnjem podaljšanju igralčeve pogodbe," so v izjavi za javnost zapisali pri katalonskem klubu.



"Sodišče je s tem v celoti zavrglo igralčevo zahtevo po plačilu 43,6 milijona evrov in je pritrdilo pojasnilu Barcelone, tako da mora nogometaš klubu vrniti 6,7 milijona evrov," so še zapisali pri Barceloni.



Neymar ima zdaj sicer še možnost, da se pritoži na odločitev.