Sodna saga Dinama iz Zagreba še traja

Visoko kazensko sodišče je sprejelo tri odločitve glede pritožb obtožencev na sojenju proti nekdanjemu šefu Nogometnega kluba Dinamo Zdravku Mamiću in še šestim soobtoženim. Dvema pritožbama je ugodilo, eno zavrnilo. Sedmerici sodijo zaradi sklepanja fiktivnih pogodb, s katerimi naj bi Dinamo oškodovali za skoraj 20 milijonov evrov.

Proti Zdravku Mamiću, njegovemu bratu Zoranu in sinu Mariju, nekdanjemu Dinamovemu direktorju Damirju Vrbanoviću, podjetnikoma Sandru Stipančiću in Igorju Kroti ter menedžerju Nikkyju Arthuru Vuksanu že od leta 2020 poteka postopek zaradi nezakonito pridobljenih sredstev z računov Dinama. Sojenje poteka na županijskem sodišču v Osijeku.

Zdravko Mamić naj bi s soobtoženimi organiziral kriminalno družbo, ki je prek računov Dinama in družb v tujini med letoma 2004 in 2015 odtujila več kot 144 milijonov kun (19,2 milijona evrov). To naj bi storili prek sklepanja fiktivnih pogodb z več družbami v tujini ter z izstavljanjem računov za plačilo neobstoječih storitev za transferje igralcev, ki jih je Dinamo plačal, obtoženci pa so si ta denar razdelili med seboj.

Visoko kazensko sodišče je sporočilo, da je v prvi odločitvi kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo Marija Mamića na odločitev prvostopenjskega sodišča, s katero je zavrnilo izločitev dokazov. V drugi odločitvi je sprejelo pritožbo sedmerice obtoženih ter iz formalnopravnih razlogov razveljavilo prvostopenjsko sodbo in zadevo vrnilo na prvostopenjsko sodišče v ponovno odločanje.

V tretji odločitvi je sprejelo pritožbo Marija Mamića ter iz formalnopravnih razlogov razveljavilo tudi to prvostopenjsko sodbo in zadevo vrnilo na prvostopenjsko sodišče v ponovno odločanje. Zdravko in Zoran Mamić sta sicer na begu v Bosni in Hercegovini in jima sodijo v odsotnosti.