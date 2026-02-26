Še sreča, da na igrišču ni bil italijanski velikan

Včerajšnje tekme dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v osmino finala Uefine lige prvakov so prinesle številne dramatične trenutke in rezultatske zasuke. Nobena izjema ni bila tekma v Torinu, kjer je Juventus proti Galatasarayu izpadel po podaljških

Prvo tekmo je stara dama v Istanbulu izgubila s 5:2, zato je imela pred povratno tekmo težko nalogo. Ta se je še otežila, ko je pri vodstvu Juventusa z 1:0 sodnik João Pinheiro izključil Angleža Lloyda Kellya, branilca italijanskega kluba. Kljub izključitvi se Italijani niso predali in s še dvema zadetkoma izsilili podaljšek, v katerem pa so Turki dvakrat zadeli in si priigrali napredovanje.

Po tekmi je duhove burila sodnikova odločitev, da Lloyda izključi. Po zračnem dvoboju je branilec pristal na gležnju Alperja Yilmaza, sodnik pa se je odločil, da mu pokaže drugi rumeni karton. Toda po ogledu posnetka je odločitev razveljavil in se odločil za neposredni rdeči karton.

Z odločitvijo je bil nezadovoljen dolgoletni robustni branilec stare dame, ki se je po koncu kariere preselil v vodstvene strukture kluba, Giorgio Chiellini. »Recimo samo, da je sreča, da je bil v tej situaciji Kelly in ne jaz,« je povedal 41-letni Italijan. »O tem ne morem povedati nič več.«

Juventus je v italijanski serie a trenutno na petem mestu, 18 točk za prvouvrščenim Interjem. »Žal nam je, saj bi lahko šli z malo več koncentracije še dlje, a zdaj se moramo osredotočiti na Romo ta konec tedna in preostale tekme,« je razložil nekdanji branilec, ki je še dodal, da je kljub razočaranju zadovoljen s predstavo moštva.