    Nogomet

    Sodnik, ki je menda žalil mladoletnika, v 93. minuti bežal pred navijači

    Po tekmi druge lige FBiH v Lukavcu so domači navijači vdrli na igrišče in napadli sodniško trojko. Klub Radnički za incident krivi sodnike.
    Tekma Druge lige Federacije BiH – Sever med Radničkim in Bosno se je končala s prizori kaosa, saj so navijači po igrišču lovili sodnike. FOTO: Posnetek Zaslona
    Galerija
    Tekma Druge lige Federacije BiH – Sever med Radničkim in Bosno se je končala s prizori kaosa, saj so navijači po igrišču lovili sodnike. FOTO: Posnetek Zaslona
    Ž. U.
    3. 11. 2025 | 11:57
    3. 11. 2025 | 12:43
    6:15
    A+A-

    Tekma Druge lige Federacije BiH – Sever med domačim Radničkim iz Lukavca in Bosno iz Kalesije se je končala s prizori vsesplošnega kaosa. Kot poročajo regionalni mediji so morali sodniki po zadnjem žvižgu dobesedno bežati z igrišča pred razjarjenimi domačimi navijači.

    Vzrok za izbruh nasilja je bila sporna odločitev glavnega sodnika v izdihljajih tekme. Gostje iz Kalesije so zmagali z 2:1, odločilni zadetek pa so dosegli prav v 93. minuti iz enajstmetrovke, ki jo je dosodil glavni sodnik Denis Zukić.

    Beg sodnikov pred udarci

    Takoj po zadnjem žvižgu je situacija ušla izpod nadzora. Več domačih navijačev je preskočilo ograjo, vdrlo na travnato površino in steklo proti sodniški trojki, ki so jo poleg Zukića sestavljala še pomočnika Dženan Hodžić in Eldar Vikalo.

    image_alt
    Kranjski direktor razjezil Bosno in Hercegovino

    Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, je videti, kako sodniki bežijo prek celega igrišča proti slačilnicam. Portal gol.hr navaja, da so jih nekateri navijači dohiteli in tudi fizično napadli. Medtem ko so sodniki bežali, so se s tribun slišali vzkliki: »Udari ga, udari sodnika!«.

    Redarska služba je po posredovanju le uspela vzpostaviti red in pospremiti sodnike na varno.

    Sodniki so morali po zadnjem žvižgu dobesedno bežati z igrišča pred razjarjenimi navijači. FOTO: Facebook/FK Radnički Lukavac/Jasmin
    Sodniki so morali po zadnjem žvižgu dobesedno bežati z igrišča pred razjarjenimi navijači. FOTO: Facebook/FK Radnički Lukavac/Jasmin

    V ozadju incidenta je bil dramatičen potek tekme. Kot poroča gol.hr, so gostje povedli v 15. minuti. Domači Radnički je nato kljub igralcu manj uspel izenačiti v 88. minuti, nato pa je sledila že omenjena enajstmetrovka za goste v sodnikovem dodatku.

    Ostre obtožbe kluba: »Cirkus v režiji ljudi v črnem«

    Po tekmi se je z izjemno ostrim in obširnim sporočilom za javnost na svoji facebook strani oglasil domači klub, FK Radnički Lukavac. V njem so vso odgovornost za dogodke pripisali sodniški trojki.

    image_alt
    Green Dragons: Politiki kot jastrebi izkoriščajo tragedijo za popolno represijo

    Kot so zapisali, je bilo »že od štiridesete sekunde« jasno, v katero smer bo šla tekma. »Na žalost smo imeli priložnost, da namesto kakovostne igre v glavni vlogi znova gledamo uradnike,« so zapisali v klubu.

    Vzrok za izbruh nasilja je bila sporna enajstmetrovka v 93. minuti, ki jo je dosodil Denis Zukić. FOTO: Facebook/FK Radnički Lukavac/Jasmin
    Vzrok za izbruh nasilja je bila sporna enajstmetrovka v 93. minuti, ki jo je dosodil Denis Zukić. FOTO: Facebook/FK Radnički Lukavac/Jasmin

    V Radničkem trdijo, da so bili med tekmo oškodovani za dve »evidentni« enajstmetrovki, ko sta bila v kazenskem prostoru nepravilno zaustavljena njihova igralca Ahmetović in Omerović. Poleg tega sta bila pri domačih izključena dva igralca, Sejfudin Beganović in Mirza Mahovkić.

    Vrhunec sodniškega »cirkusa v režiji ljudi v črnem«, kot so zapisali, je bila sporna enajstmetrovka v 93. minuti. »Sledi popoln šok in enajstmetrovka, kakršne na naših igriščih že dolgo nismo videli, dosojena s strani Denisa Zukića, po kateri Bosna pride do zmage,« so sporočili iz kluba.

    Najhujša obtožba: sodnik mladoletnemu igralcu namenil žaljivke, uperjene proti njegovi materi

    Najtežjo obtožbo so prihranili za konec. Glavnega sodnika Zukića so neposredno obtožili verbalnega napada na njihovega mladega igralca.

    »Kot pika na i in vrhunec današnjega cirkusa (...) pa je glavni sodnik tekme, Denis Zukić iz Srebrenika, pokazal svoj 'športni duh' in profesionalizem s psovanjem matere enemu od naših mlajših igralcev v ekipi, Gazetiću Ajdinu, kar je dejanje, ki je za vsako obsodbo in v sramoto človeku, ki sebe imenuje 'športnik' in 'nogometni sodnik',« so zapisali pri Radničkem.

    Gostje iz Kalesije so zmagali z 2:1 po odločilnem zadetku v 93. minuti. FOTO: Facebook/FK Radnički Lukavac/Jasmin
    Gostje iz Kalesije so zmagali z 2:1 po odločilnem zadetku v 93. minuti. FOTO: Facebook/FK Radnički Lukavac/Jasmin

    V klubu so se ob tem vprašali, »za koga se pravzaprav igra nogomet v Bosni in Hercegovini«, če »drugi krojijo rezultate izven igrišča«. Dodali so, da zdaj pričakujejo »objektivno kazen« s strani nogometne zveze, da bi ta »pokrila ljudi, ki vse to 'pakirajo' že mesece«.

    image_alt
    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Kot poroča gol.hr, je delegat tekme Petar Kovčić v uradni zapisnik zabeležil vse incidente, vključno s pomanjkljivo organizacijo tekme in nasilnim obnašanjem občinstva. Klubu iz Lukavca zaradi napada na uradne osebe zdaj grozijo resne sankcije s strani pristojnih organov.

    Glavnemu sodniku prvoligaške tekme grozili s smrtjo

    Nogomet v Bosni in Hercegovini pa očitno ni pretresel le incident v Lukavcu. Kot je v nedeljo poročal portal Klix.ba, je do hudega incidenta prišlo tudi na prvoligaški tekmi 13. kroga Wwin lige BiH med Posušjem in Sarajevom.

    Glavni sodnik tekme, Mirza Kazlagić iz Cazina, je bil po poročanju portala med polčasom tekme na stadionu Mokri Dolac tarča verbalnega napada in groženj s smrtjo.

    Incident so za Klix.ba uradno potrdili na Ministrstvu za notranje zadeve (MUP) Zahodnohercegovskega kantona (ZHK). Tiskovni predstavnik uprave policije MUP ZHK, Marko Banožić, je za portal pojasnil, da je policijska uprava Posušje prejela prijavo o grožnjah.

    »V soboto ob 18.20 je na PU Posušje prišel M. K. iz Cazina in prijavil F. B. iz Posušja, da ga je žalil in da mu je izrekel grožnje s smrtjo,« je dejal Banožić.

    Policija je o dogodku takoj obvestila dežurnega tožilca kantonalnega tožilstva ZHK. 

    Medtem ko policijska preiskava še poteka, portal Jabuka.tv neuradno poroča, da naj bi prijavljeni moški med polčasom tekme vdrl neposredno v sodniško slačilnico in tam sodniku Kazlagiću izrekel omenjene grožnje.

    Sicer se je tekma končala z zmago Sarajeva s 3:0. Kot še navajajo mediji, so bili domači igralci in navijači Posušja med tekmo izrazito nezadovoljni s sojenjem.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tjaša Rener

    Nakup kmetije je bil še najmanjša težava. Pravo delo se je začelo z obnovo

    Umetniška kmetija v Panovcih je unikaten prostor sredi idilične prekmurske narave. Vodita jo Tjaša Rener in Alex Papp.
    Aljaž Vrabec 2. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Petra Draškovič Pelc

    Nisem hotela dočakati svojega konca pri 23 letih sredi Aljaske

    Doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc je predana kočevski divjini. Da želi živeti še bolj v stiku z naravo, je spoznala v 17 urah strašljive bližine smrti.
    Urša Izgoršek 2. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    nogometincidentnogometni sodnikinavijačinavijaški izgredinasiljenapad na sodnikaBosna in Hercegovina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Umrl je Giancarlo Miranda, nekdanji predsednik uprave Intesa Sanpaolo Bank

    Leta 2014 je bil imenovan za predsednika nadzornega sveta Združenja bank Slovenije.
    Janez Tomažič 3. 11. 2025 | 13:53
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Avtobiografija We Did Ok, Kid

    Anthony Hopkins: V sebi imam hudiča

    V novi avtobiografiji britanska igralska legenda Anthony Hopkins razkriva, da so se vrstniki norčevali iz njega, in zavrača diagnozo Aspergerjev sindrom.
    3. 11. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Šport  |  Nogomet
    Novice  |  Slovenija
    Novice  |  Znanoteh
