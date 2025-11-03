Sodnik, ki je menda žalil mladoletnika, v 93. minuti bežal pred navijači

Tekma Druge lige Federacije BiH – Sever med domačim Radničkim iz Lukavca in Bosno iz Kalesije se je končala s prizori vsesplošnega kaosa. Kot poročajo regionalni mediji so morali sodniki po zadnjem žvižgu dobesedno bežati z igrišča pred razjarjenimi domačimi navijači.

Vzrok za izbruh nasilja je bila sporna odločitev glavnega sodnika v izdihljajih tekme. Gostje iz Kalesije so zmagali z 2:1, odločilni zadetek pa so dosegli prav v 93. minuti iz enajstmetrovke, ki jo je dosodil glavni sodnik Denis Zukić.

Beg sodnikov pred udarci

Takoj po zadnjem žvižgu je situacija ušla izpod nadzora. Več domačih navijačev je preskočilo ograjo, vdrlo na travnato površino in steklo proti sodniški trojki, ki so jo poleg Zukića sestavljala še pomočnika Dženan Hodžić in Eldar Vikalo.

Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, je videti, kako sodniki bežijo prek celega igrišča proti slačilnicam. Portal gol.hr navaja, da so jih nekateri navijači dohiteli in tudi fizično napadli. Medtem ko so sodniki bežali, so se s tribun slišali vzkliki: »Udari ga, udari sodnika!«.

Redarska služba je po posredovanju le uspela vzpostaviti red in pospremiti sodnike na varno.

V ozadju incidenta je bil dramatičen potek tekme. Kot poroča gol.hr, so gostje povedli v 15. minuti. Domači Radnički je nato kljub igralcu manj uspel izenačiti v 88. minuti, nato pa je sledila že omenjena enajstmetrovka za goste v sodnikovem dodatku.

Ostre obtožbe kluba: »Cirkus v režiji ljudi v črnem«

Po tekmi se je z izjemno ostrim in obširnim sporočilom za javnost na svoji facebook strani oglasil domači klub, FK Radnički Lukavac. V njem so vso odgovornost za dogodke pripisali sodniški trojki.

Kot so zapisali, je bilo »že od štiridesete sekunde« jasno, v katero smer bo šla tekma. »Na žalost smo imeli priložnost, da namesto kakovostne igre v glavni vlogi znova gledamo uradnike,« so zapisali v klubu.

V Radničkem trdijo, da so bili med tekmo oškodovani za dve »evidentni« enajstmetrovki, ko sta bila v kazenskem prostoru nepravilno zaustavljena njihova igralca Ahmetović in Omerović. Poleg tega sta bila pri domačih izključena dva igralca, Sejfudin Beganović in Mirza Mahovkić.

Vrhunec sodniškega »cirkusa v režiji ljudi v črnem«, kot so zapisali, je bila sporna enajstmetrovka v 93. minuti. »Sledi popoln šok in enajstmetrovka, kakršne na naših igriščih že dolgo nismo videli, dosojena s strani Denisa Zukića, po kateri Bosna pride do zmage,« so sporočili iz kluba.

Najhujša obtožba: sodnik mladoletnemu igralcu namenil žaljivke, uperjene proti njegovi materi

Najtežjo obtožbo so prihranili za konec. Glavnega sodnika Zukića so neposredno obtožili verbalnega napada na njihovega mladega igralca.

»Kot pika na i in vrhunec današnjega cirkusa (...) pa je glavni sodnik tekme, Denis Zukić iz Srebrenika, pokazal svoj 'športni duh' in profesionalizem s psovanjem matere enemu od naših mlajših igralcev v ekipi, Gazetiću Ajdinu, kar je dejanje, ki je za vsako obsodbo in v sramoto človeku, ki sebe imenuje 'športnik' in 'nogometni sodnik',« so zapisali pri Radničkem.

V klubu so se ob tem vprašali, »za koga se pravzaprav igra nogomet v Bosni in Hercegovini«, če »drugi krojijo rezultate izven igrišča«. Dodali so, da zdaj pričakujejo »objektivno kazen« s strani nogometne zveze, da bi ta »pokrila ljudi, ki vse to 'pakirajo' že mesece«.

Kot poroča gol.hr, je delegat tekme Petar Kovčić v uradni zapisnik zabeležil vse incidente, vključno s pomanjkljivo organizacijo tekme in nasilnim obnašanjem občinstva. Klubu iz Lukavca zaradi napada na uradne osebe zdaj grozijo resne sankcije s strani pristojnih organov.

Glavnemu sodniku prvoligaške tekme grozili s smrtjo

Nogomet v Bosni in Hercegovini pa očitno ni pretresel le incident v Lukavcu. Kot je v nedeljo poročal portal Klix.ba, je do hudega incidenta prišlo tudi na prvoligaški tekmi 13. kroga Wwin lige BiH med Posušjem in Sarajevom.

Glavni sodnik tekme, Mirza Kazlagić iz Cazina, je bil po poročanju portala med polčasom tekme na stadionu Mokri Dolac tarča verbalnega napada in groženj s smrtjo.

Incident so za Klix.ba uradno potrdili na Ministrstvu za notranje zadeve (MUP) Zahodnohercegovskega kantona (ZHK). Tiskovni predstavnik uprave policije MUP ZHK, Marko Banožić, je za portal pojasnil, da je policijska uprava Posušje prejela prijavo o grožnjah.

»V soboto ob 18.20 je na PU Posušje prišel M. K. iz Cazina in prijavil F. B. iz Posušja, da ga je žalil in da mu je izrekel grožnje s smrtjo,« je dejal Banožić.

Policija je o dogodku takoj obvestila dežurnega tožilca kantonalnega tožilstva ZHK.

Medtem ko policijska preiskava še poteka, portal Jabuka.tv neuradno poroča, da naj bi prijavljeni moški med polčasom tekme vdrl neposredno v sodniško slačilnico in tam sodniku Kazlagiću izrekel omenjene grožnje.

Sicer se je tekma končala z zmago Sarajeva s 3:0. Kot še navajajo mediji, so bili domači igralci in navijači Posušja med tekmo izrazito nezadovoljni s sojenjem.