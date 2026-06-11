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Nogomet

Čeferin odgovoril Američanom: somalijski sodnik bo sodil v Evropi

Somalijec Omar Artan, najboljši afriški sodnik leta 2025, bo po odločitvi Uefe sodil dvoboj med PSG in Aston Villo v Salzburgu.
Sodnik Omar Abdulkadir Artan je bil po vrnitvi v Somalijo sprejet kot junak na štadionu v Mogadišu. FOTO: Feisal Omar/Reuters
Galerija
Sodnik Omar Abdulkadir Artan je bil po vrnitvi v Somalijo sprejet kot junak na štadionu v Mogadišu. FOTO: Feisal Omar/Reuters
Jernej Suhadolnik
11. 6. 2026 | 14:55
11. 6. 2026 | 15:36
3:04
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Evropska nogometna zveza (Uefa) je po posvetu z Afriško nogometno konfederacijo CAF sporočila, da bo v letošnjem evropskem superpokalu delil pravico somalijski sodnik Omar Artan. Dvoboj med zmagovalcem lige prvakov Paris Saint-Germainom in zmagovalcem evropske lige Aston Villo bo 12. avgusta v Salzburgu. Spomnimo, Artan je bil ob svetovno prvenstvo v nogometu, ker so mu Američani ob prihodu v ZDA zavrnili vstop v državo.

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Artan velja za enega najvidnejših afriških sodnikov mlajše generacije. Na mednarodni Fifini listi je od leta 2018, med drugim pa je sodil povratno tekmo finala afriške lige prvakov v sezoni 2025/26. CAF ga je za njegove predstave nagradila s priznanjem za najboljšega moškega sodnika leta 2025. Somalijec je bil tudi na Fifinem seznamu sodnikov za svetovno prvenstvo 2026, toda na turnirju ne bo mogel sodelovati, ker mu ni bil dovoljen vstop v ZDA, četudi je imel odobren vizum.

Čeferin in Mostepe odlično sodelujeta

Uefa se je za njegovo imenovanje odločila v okviru nedavno podpisanega memoranduma o sodelovanju s CAF, ki med drugim zajema tudi sodniško področje. Obe konfederaciji poudarjata skupno zavezanost razvoju nogometa ter vrednotam enotnosti, enakosti in nediskriminacije.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin FOTO: Benoit Tessier/Reuters

»Omar Artan je odličen, mlad, a že zelo izkušen sodnik, ki se je dokazal na najvišji ravni afriškega klubskega nogometa. Nogomet je ustvarjen zato, da povezuje ljudi, Uefa pa želi s to odločitvijo pokazati spoštovanje do Omarja in njegovih izjemnih sodniških sposobnosti, zaradi katerih si je prislužil tako prestižno nominacijo. Hvaležen sem prijatelju, predsedniku CAF Patriceu Motsepeju, za njegovo navdušeno podporo naši pobudi,« je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

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Predsednik CAF Patrice Motsepe je poudaril, da je Artan v ponos Somaliji in celotni Afriki. »Njegovo priznanje za najboljšega sodnika CAF leta 2025 in uvrstitev med sodnike za svetovno prvenstvo 2026 sta potrditev njegovih vrhunskih sposobnosti in mednarodnega ugleda. Zelo sem hvaležen prijatelju Aleksandru Čeferinu, da je Omarju Artanu omogočil sojenje evropskega superpokala 2026. To je velika čast zanj in za afriške sodnike ter odličen primer, kako nogomet povezuje ljudi iz Afrike, Evrope in vsega sveta,« je povedal Motsepe.

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