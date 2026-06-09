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Nogomet

Sodniku prepovedali vstop v ZDA, pri nekdanjih Katančevih igralcih iskali droge

Nogometni sodnik iz Somalije, ki bi moral soditi na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ni smel vstopiti v državo in tako ne bo sodeloval na mundialu.
Omar Artan bi postal prvi Somalijec, ki je sodil na svetovnem prvenstvu, a zdaj kaže, da se to ne bo zgodilo. FOTO: Khaled Desouki/AFP
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Omar Artan bi postal prvi Somalijec, ki je sodil na svetovnem prvenstvu, a zdaj kaže, da se to ne bo zgodilo. FOTO: Khaled Desouki/AFP
M. Ru., STA
9. 6. 2026 | 08:30
9. 6. 2026 | 08:59
3:58
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Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je somalijskega sodnika Omarja Artana izbrala za sojenje na bližnjem svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sodnik iz Somalije je odpotoval iz Istanbula v Miami, kjer pa so mu oblasti zavrnile vstop v državo gostiteljico, ZDA. Za zdaj kaže, da bo Artan ostal brez mundiala.

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ZDA so zavrnile vstop sodniku iz Somalije, ki bi moral deliti pravico na tekmah SP. Zdaj Artan ne bo mogel trenirati ali soditi na turnirju, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdila Fifa. Obenem so pri Fifi še dodali, da so jo ameriške oblasti že obvestile, da se Artanov status trenutno ne bo spremenil.

Služba za carino in mejno zaščito (CBP) je ugotovila, da potnik iz Somalije, »sodnik svetovnega prvenstva Fifa, ni upravičen do vstopa v državo zaradi pomislekov, ki so se pojavili med varnostnim pregledom, in zato so mu vstop zavrnili,« je ameriška vladna služba zapisala v izjavi za javnost.

Artanovo ime v izjavi ni bilo nikjer navedeno, vendar je edini sodnik SP iz Somalije. Po poročilih je Artan v soboto poskušal vstopiti v ZDA iz Miamija, potem ko je pripotoval iz Istanbula. Oblasti so se odločile za dodatne preglede. Vsako dovoljenje za vstop v ZDA se izdaja za vsak primer posebej, uradniki CBP pa so pooblaščeni za zaslišanje in preiskavo potnikov ter sprejemanje odločitev v skladu z ameriško zakonodajo.

Krovna mednarodna zveza Fifa pa je v izjavi zapisala: »Fifa ni vključena v imigracijske postopke države gostiteljice, vključno z odločitvami o vlogah za vizume.« Kot na prejšnjih turnirjih ima država gostiteljica končno pravico odločati o dodelitvi vizumov. Sodniki SP se skupaj usposabljajo v Miamiju in se tam pripravljajo na tekme. Zato je Artanova napotitev v druge države gostiteljice, Mehiko in Kanado, trenutno izključena, je potrdila Fifa.

V ponedeljkovem članku za Al Jazeero je Artan spregovoril o svojem navdušenju nad SP. »V veliko čast mi je, da sem prvi Somalec, ki bo sodil na mundialu. Upam, da se bom tam izkazal.« Minuli petek so mejni uradniki zvezdnika iraške nogometne reprezentance Ajmena Huseina sedem ur zasliševali, ko je v petek v Chicagu poskušal vstopiti v ZDA.

»Po pregledu je bil enemu potniku dovoljen vstop v ZDA,« je po poročanju Athletica sporočila obmejna služba CBP. »Drugi potnik, fotograf in ne igralec ekipe, je bil zaradi varnostnih pomislekov, ki so se pojavili med pregledom, ocenjen kot neupravičen do vstopa in mu je bil vstop zavrnjen.«

Nogometaše Američani korenito pregledajo

Srečko Katanec je eden izmed bolj zaslužnih za to, da lahko na mundialu spremljamo uzbekistansko reprezentanco. V državi je še vedno velika zvezda. FOTO: NZ Uzbekistana
Srečko Katanec je eden izmed bolj zaslužnih za to, da lahko na mundialu spremljamo uzbekistansko reprezentanco. V državi je še vedno velika zvezda. FOTO: NZ Uzbekistana

Člani senegalske reprezentance so morali medtem na letališču v San Antoniu prestati podrobne preglede prtljage kar na letališki ploščadi, reprezentanca Uzbekistana, ki jo je v preteklosti vodil in preoblikoval Srečko Katanec, pa naj bi bila ob prihodu v svoj pripravljalni center v New Yorku deležna pregledov z detektorji kovin in policijskimi psi za odkrivanje drog.

Posnetki in fotografije pregledov so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih ter sprožili burne odzive navijačev. Številni so ameriškim oblastem očitali, da so nogometaše obravnavale kot kriminalce in ne kot goste enega največjih športnih dogodkov na svetu.

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