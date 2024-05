Sodniki na euru bodo pojasnjevali ključne odločitve kapetanom

Biti nogometni sodnik v času sodobne igre je zelo zahtevno delo. Sodniki namreč med tekmo sprejmejo med 200 in 250 odločitev – to je eno na 22 sekund – v zahtevnih in občasno kontroverznih situacijah, pod velikim pritiskom, in ob zavedanju, da vsako njihovo odločitev pregledujejo in si jo ogledujejo navijači in komentatorji iz različnih zornih kotov.

Želimo, da sodniki, ki jih krasi močna osebnost, prevzemajo odgovornost in sprejemajo odločitve na igrišču – četudi so včasih nepriljubljene –, obenem poskušamo doseči, da bi sodniki odprto komunicirali in pojasnili, kaj je privedlo do posameznih njihovih odločitev. Sodniki namreč prejemajo veliko informacij od t. i. video pomočnika (sodnik VAR). Te informacije smo na Uefi pripravljeni deliti z igralci in selektorji, da bi jim pomagali razumeti, kako so bile sprejete posamezne odločitve.

Podpora trenerjev in igralcev

Roberto Rosetti je nekdanji priznani mednarodni nogometni sodnik, od avgusta 2018 vodi Uefino komisijo za sodnike. FOTO: Kristian Skeie/Uefa

Vedenje in obnašanje igralcev ter trenerjev bosta vedno pomembni postavki v nogometu – selektorji so se na aprilski delavnici udeležencev eura 2024 v Nyonu strinjali, da bodo delali v smeri poštene igre, to je bila ena glavnih tem tudi na nedavnem zasedanju Uefinega nogometnega odbora v Nyonu. Tako trenerji kot igralci so pozdravili in močno podprli naš novi pristop kot skupni cilj za dobrobit nogometne igre.

Za sodnika je nemogoče pojasniti posamezno odločitev, medtem ko ga obkroža in izvaja nanj mobing tudi do 22 igralcev. Lahko pride do prekinitve komunikacije, hitro lahko pokvarimo lepo igro, kar je slabo za podobo nogometa. O tem se strinjamo vsi.

Nekatere odločitve bodo seveda vselej izzvale polemike. Kakorkoli, na Uefi želimo izboljšati sedanji status quo, sodniki bodo na euru 2024 pojasnjevali svoje odločitve vsem reprezentancam, ki bodo igrale na turnirju.

Kako bomo to zagotovili? Zamisel je enostavna: prosimo, da vsako od 24 reprezentanc v pogovoru s sodnikom zastopa le kapetan ekipe. Kapetane prosimo, naj zagotovijo, da se njihovi soigralci ne vmešavajo v delo sodnikov, ga na igrišču ne obkrožajo in tako omogočijo neposredne pogovore, da bo lahko posamezna sodniška odločitev pojasnjena na pravočasen in spoštljiv način.

Odgovornost za zaščito javne podobe in ugleda nogometne igre v času eura 2024 bi morala biti deljena med uradnimi osebami in kapetani reprezentanc.

Pomembno je, da zagotovimo, da bo lahko pristopil do sodnika le kapetan ekipe, ki želi razpravljati o odločitvi. Odgovornost kapetana je, da njegovi soigralci spoštujejo sodnika, ohranjajo primerno razdaljo do njega in ga ne obkrožajo. Vsak kapetanov soigralec, ki se bo približal sodniku in bo kazal znamenja nespoštovanja ali nasprotovanja odločitvam, bo za to prejel rumeni karton. Če bo kapetan ekipe njen vratar, bo moral biti za komunikacijo s sodnikom imenovan eden od igralcev v polju, če bo prišlo do polemike na nasprotnem koncu igrišča.

Odprta komunikacija s kapetani

Uradne osebe, torej sodnike, bomo spodbujali k odprti komunikaciji s kapetani, da bi spodbudili tudi zdravo vzdušje med vsemi deležniki v igri. To bo sodnikom omogočilo, da pridobijo zaupanje igralcev in pokažejo voditeljstvo, ki ga pričakujemo od sodobnih sodnikov na igrišču. Uefina ekipa sodniških strokovnjakov in – kjer bo to le mogoče – sodniki, ki bodo aktivni na turnirju, se bodo srečali z vsemi 24 reprezentancami, ki bodo igrale na evropskem prvenstvu, da bi o problematiki podrobno razpravljali in delili informacije tudi z nogometaši.

Ponotranjenje tega pristopa in opolnomočenje nogometnih sodnikov bosta privedla do povečanja že tako visoke kakovosti sojenja na Uefinih tekmovanjih in še boljših tekem tako za igralce kot navijače – tako bodo lahko še bolj uživali med turnirjem. Z olajšanjem konstruktivnega dialoga med sodniki in kapetani reprezentanc bodo pridobili vsi, na ta način bomo zapustili pozitivno zapuščino tudi za prihodnost čudovite igre. Igre, ki jo imamo radi vsi.

––––––

Roberto Rosetti je nekdanji priznani mednarodni nogometni sodnik, od avgusta 2018 vodi Uefino komisijo za sodnike.