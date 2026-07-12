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Nogomet

Sodniki v sobi za VAR oškodovali Švico in nagradili Argentino?

Nekateri mediji in navijači so zaznali zanimiv in obenem sporen primer sojenja na svetovnem prvenstvu v nogometu.
Švicarski napadalec Breel Embolo in portugalski sodnik Joao Pedro Silva Pinheiro. FOTO: Denny Medley/Reuters
Galerija
Švicarski napadalec Breel Embolo in portugalski sodnik Joao Pedro Silva Pinheiro. FOTO: Denny Medley/Reuters
F. T.
12. 7. 2026 | 19:20
12. 7. 2026 | 19:27
2:42
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Nekateri mediji in navijači so zaznali zanimiv in obenem sporen primer sojenja na svetovnem prvenstvu v nogometu. Švicarska pot na mundialu v ZDA se je končala v četrtfinalu proti Argentini, dvoboj pa je zaznamovala izključitev Breela Emboloja. Po izenačenju Dana Ndoyeja je Embolo ob dvoboju z Leandrom Paredesom padel ob stranski črti, sodnik João Pinheiro pa je sprva dosodil prekršek in rumeni karton Argentincu.

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Po posredovanju Vara je odločitev spremenil: Paredesu je karton preklical, Emboloju pa zaradi simuliranja pokazal rumenega. Ker je bil švicarski napadalec že prej opomnjen, je moral z igrišča. Švica je nato z igralcem manj po podaljšku izgubila z 1:3.

Embolo pretiraval, toda VAR ne bi smel posredovati

V Švici ni veliko dvoma, da je Embolo iskal stik in pretiraval, več razprav pa je sprožilo vprašanje, ali je VAR sploh smel posredovati. Fifa takšne primere razlaga kot »zamenjavo identitete«, saj bi bil sicer kaznovan napačen igralec. Ekipe naj bi bile pred SP seznanjene s takšno razlago, podobno odločitev pa so sodniki že sprejeli na tekmi ZDA – Paragvaj.

Takole je prejel rdeči karton Breel Embolo FOTO: Albert Gea/Reuters
Takole je prejel rdeči karton Breel Embolo FOTO: Albert Gea/Reuters

Je to res? Pravilo o »mistaken identity« (t. i. napačna identiteta) je bilo prvotno namenjeno primerom, ko sodnik dosodi prekršek, vendar kaznuje napačnega igralca. Na tekmi Argentine in Švice pa VAR ni popravil identitete igralca, temveč je na novo presojal celoten dogodek in napačno izdan rumeni karton.

Le v povezavi z drugimi dogodki

Fifa je poseg uvrstila pod »napačno identiteto«, čeprav je šlo vsebinsko za tehnično popravljanje sodnikove ocene. Končna odločitev je bila ob jasnem posnetku simuliranja lahko pravilna, vendar je način posega v nasprotju s pravili IFAB, to je mednarodnega odbora za nogometna pravila.

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Če bi VAR smel pregledovati takšne primere, se odpira vprašanje, zakaj ne bi posegal tudi pri drugih napačnih rumenih kartonih in običajnih prekrških. Pravilnost prekrška se lahko preverja le v povezavi z drugimi dogodki, denimo s kazenskim udarcem (11-m) ali doseženim golom, kot je to v veljavi v tekmovanjih pod okriljem Uefe.

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