Sodnikov, ki se v Stožicah znašajo nad malo Olimpijo, je vse več

V nadaljevanju preberite:

Ob predsedniški podpori z VIP tribune Stožic so nogometaši Olimpije dali vse od sebe ptorti favoriziranim Turkom, toda to je bilo premalo. Galatasarayevi zvezdniki so bili premočni in še dodatno okrepljeni s švedskim sodnikom Andresom Ekbergom. Kako bi se razpletal dvoboj, če bi črkobralec iz Malmöja priznla izenačujoči gol Admirja Brsitrića, ne ve nihče. Trener Joao Henriques pravi, da zelo drugače. Kaj pa je bilo še dobrega in slabega v spektakularnem nogometnem večeru, ki je navdušil Ljubljano?