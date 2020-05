Sogralca Jasmina Kurtića pozitivna na koronavirus in v karanteni

Ponedeljek dan D za polne skupinske treninge

V majici Parme igra tudi Jasmin Kurtić, ki je letošnjo zimo kot posojeni nogometaš k njej prestopil iz Spala. FOTO: AFP

Igralca italijanskega nogometnega prvoligaša, za katerega igra tudi, sta bila pozitivna na novi koronavirus. Vodstvo kluba je za oba nogometaša odredilo osamitev na domu. Kljub novim primerov okužb klubi italijanske serie A upajo, da bodoVsi člani zasedbe iz Parme, strokovnega štaba in vodstva so bili testirani na okužbo z virusom sars-cov-2. Vsem so bili odvzeti vzorci krvi in brisi iz nosu. Le dva igralca sta bila pozitivna, oba sta zdrava in v dobri kondiciji in za zdaj ne kažeta simptomov bolezni covid-19, so sporočili iz kluba. Kot so še sporočili, sta bila igralca pozitivna na prvi test in negativna na drugi, ki je bil opravljen 24 ur kasneje.Italijanski klubi, nogometni skupaj z drugimi moštvenimi športi, bi lahko začeli s polnimi skupinskimi treningi v ponedeljek, je konec tedna dejal italijanski premier, ki pa še ni mogel natančno napovedati, kdaj se bo lahko nadaljevalo prvenstvo. Aerie A je ohromljena od 9. marca. Profesionalni nogometaši, člani najboljših ekip, so 4. maja začeli individualno trenirati, pri čemer so bili prisiljeni spoštovati vse higienske ukrepe, tudi varnostno medosebno razdaljo.»Obstaja močan pritisk za nadaljevanje serie A, vendar je treba spoštovati vse varnostne ukrepe,« je dejal Conte. »Da bi lahko določili natančen datum, moramo imeti več jamstev, kot jih imamo v tem trenutku, in kot so mi rekli, jih še nimamo,« je poudaril in dodal, da upa, da bodo ti pogoji izpolnjeni v najkrajšem možnem času. Vodstvo serie A je v sredo sporočilo željo, da bi se suspendirano