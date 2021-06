Soigralci Josipa Iličića ujeli rekord na evropskem prvenstvu

Hrvaški reprezentant Mario Pašalić je zabil gol v sodnikovem dodatku dvoboja osmine finala med Španijo in Hrvaško, ki je na koncu z izidom 5:3 pripadel iberski reprezentanci. Pašalić je s tem (začasno) podaljšal upanje Hrvatom, ob tem pa je postal del še enega zgodovinskega podviga.



Pašalić namreč igra nogomet v majici Atalante, ki je na tem evropskem prvenstvu tako prispevala že petega strelca najmanj enega gola. Pred Hrvatom so to postali tudi Matteo Pessina (Italija), Joakim Maehle (Danska), Aleksej Mirančuk (Rusija) in Robin Gosens (Nemčija).

Atalanta šele četrti klub s petimi strelci na EP

Moštvo iz Bergama, pri katerem je v zadnjih letih blestel tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, se je pridružilo klubskim gigantom preteklih obdobij. Pet strelcev na posameznih evropskih prvenstvih so namreč prispevali tudi Real Madrid (2012), Barcelona (2000) in Anderlecht (1984).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: