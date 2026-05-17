Soigralci razveselili Benjamina Šeška

Nogometaši Manchester Uniteda so tudi v predzadnjem kolu angleškega prvenstva slavili zmago. S 3:2 so bili na domačem igrišču boljši od igralcev Nottingham Foresta, s tem uspehom pa so potrdili končno tretje mesto na lestvici. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško zaradi poškodbe vnovič ni igral, a ostaja z 11 zadetki najboljši strelec moštva.

Na gol zaostanka sta se mu približala Bryan Mbeumo in Matheus Cunha. Za tretji zadetek Uniteda, ki ga je dosegel Mbeumo, je podal Bruno Fernandes, ki je tako dosegel mejo 20 asistenc, kolikor sta jih doslej v ligi zbrala le Kevin De Bruyne in Thierry Henry. Portugalski as le še za podajo zaostaja za absolutnim rekordom.

Že na začetku prvega polčasa je domačo ekipo z natančnim strelom v vodstvo popeljal Luke Shaw. Rdeči vragi so imeli v prvem delu še nekaj priložnosti, Mbeumo je zadel tudi vratnico.

Gostje so izenačili v 53. minuti, ko je natančno podajo Elliota Andersona z glavo izkoristil Morato. A veselje gostov je bilo kratko, že dve minuti pozneje so namreč gostitelji spet vodili. Po nekoliko čudni sodniški odločitvi je v polno zadel Cunha. Pred tem je z roko žogo zaustavil Mbeumo, sodniki pa so se odločili, da je to storil nenamerno.

Na 3:1 je nato povišal Mbeumo. Morgan Gibbs-White je gostom, ki so bili pred dvobojem v Manchestru na osmih zaporednih tekmah neporaženi, v 78. minuti po novi podaji Andersona še vlil nekaj upanja. V zadnjih minutah so pritiskali, a bližje novemu zadetku so bili domači nogometši. Diogo Dalot je zadel vratnico, lepo priložnost pa je zapravil tudi Joshua Zirkzee.