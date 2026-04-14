Soigralci so zdržali, Jan Oblak bo še slišal himno lige prvakov

V ligi prvakov smo dobili prva polfinalista, madridski Atletico je na povratni tekmi zdržal nalet Barcelone in se kljub porazu uvrstil med najboljše štiri, še bolj prepričljiv je bil PSG, ki je tudi na Anfieldu z 2:0 odpravil Liverpool in je še dva koraka oddaljen od ubranitve naslova. V Madridu je Jan Oblak kot gledalec zaploskal podvigu soigralcev.

Dvoboj se za Madridčane ni začel najbolje, že v četrti minuti je Lamine Yamal izkoristil napako v nervozni obrambi Atletov in z lepim strelom po tleh premagal Juana Mussa. Atletico je bil nekoliko v šoku, Barcelona pa je mlela dalje in po dobri polovici prvega polčasa že prišla do izida, ki bi vodil v podaljške. Za 2:0 je v kazenskem prostoru zadel Ferran Torres, ki je z mojstrskim strelom premagal Mussa.

Barcelona je napadala, visoka branilska linija pa je domačim omogočala veliko prostora za protinapade. Po pol ure igre ga je izkoristil Ademola Lookman, v prvem polčasu eden najboljših posameznikov na igrišču, in umiril napete živce na Metropolitanu. Atletico se je bolj zanesljivo postavil v obrambi, Barcelona pa je na vse pretege lovila tretji gol.

Lamine Yamal ni razočaral, a je bila luknja s prve tekme pregloboka. Foto Javier Soriano/AFP

V 55. minuti ga je dosegel Torres, a je bil gol zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Sledilo je še nekaj polpriložnosti Kataloncev, ki pa niso bili več tako nevarni kot v prve pol ure igre. Za nameček je v 79. minuti rdeči karton prejel še Eric Garcia, izključitev je domačim dala krila in tudi osem minut dodatka Clementa Turpina ni bilo dovolj za Barco. Atletico gre zasluženo v polfinale, kjer bo skoraj zanesljivo branil tudi Oblak, ki je tokrat še prepustil mesto med vratnicama Mussu.

Zasuka ni bilo niti v Angliji, kjer se Liverpool ni otresel slabe forme zadnjega obdobja. PSG je bil tudi v drugo boljši (2:0, Dembele 2x; skupno 4:0) in ostaja na dobri poti, da ostane na prestolu lige prvakov.

Ousmane Dembele je odločil tekmo na Anfieldu. FOTO: Franck Fife/AFP

V sredo bosta na sporedu še preostala četrtfinalna para Bayern – Real Madrid in Arsenal – Sporting. Polfinale bo na sporedu 28./29. aprila in 5./6. maja.

Liga prvakov, četrtfinale:

*Atletico Madrid - Barcelona 1:2 (1:2) 2:0

Liverpool - *PSG 0:2 (0:0) 0:2

sreda:

21.00 Bayern München - Real Madrid 2:1

21.00 Arsenal - Sporting 1:0