Soigralec Jana Oblaka v težavah

Daniel Sturridge je od marca v suspenzu. FOTO: Reuters

- Angleški nogometni reprezentantsi je privoščil veliko neumnost zaradi katere bi lahko za nekaj mesecev ostal brez nogometa. Desni bočni branilec madridskega Atletica je kršil pravila kodeksa o stavah Angleške nogometne zveze (FA).Zanimivo je, da 29-letni nogometaš ni igral stave, marveč je kolega Jana Oblaka v Atleticovi obrambni vrsti izdajal »notranje informacije« o svojem prestopu iz Tottenham v Atletico, česar ne bi smel. Po pravilniku ne bi smel deliti kakršnekoli vesti povezane z nogometom in njegovo vlogo v igri.Trippier, ki mu grozi nekajmesečni suspenz Svetovne nogometne zveze (FIFA), se mora ta mesec odzvati na zaslišanje pri FA, ki je sprožila preiskavo, in pojasniti svoja dejanja.Za podoben greh je bil letos s štiri mesečnim suspenzom kaznovan nekdanji napadalec Liverpoola in angleške reprezentance. Tudi on je »izdajal« (bratu) informacije o lanskem poletnem prestopu k Sevilli, do katerega pa ni prišlo. Sturridge je bil do marca, ko je začela veljati kazen, član turškega Trabzonspora, ki je tako razdrl triletno pogodbo z Angležem. Sturridge je moral plačati še 170.000 evrov kazni.