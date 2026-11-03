Šok v Španiji, znani nogometaš umrl po trku z vratarjem

Soigralec slovenskega nogometaša Martina Pečarja pri španskem drugoligašu Tenerifu, Jesus de Miguel, je po ponedeljkovem trku z vratarjem Andorre Jesusom Owonom umrl pri le 30 letih starosti, so potrdili v klubu in zapisali, da so pretreseni.

»Ne moremo verjeti, da je to res. S cmokom v grlu sporočamo vest o tragični smrti Jesusa de Miguela,« so zapisali v sporočilu za javnost pri Tenerifu. »Prav nič ne more olajšati tega občutka žalosti. Podpiramo njegovo pretreseno družino,« so med drugim dodali in poudarili, da se družina zahvaljuje za vsa sporočila podpore in razumljivo zahteva spoštovanje zasebnosti v tem težkem obdobju.

Tragični dogodek se je zgodil v ponedeljek na prvenstveni tekmi med Tenerifom in Andorro, ki so jo sodniki v sodniškem dodatku prekinili, ko se je napadalec domače ekipe de Miguel zgrudil na terenu po trku s tekmečevim vratarjem.

V končnici tekme je gostujoči vratar Owono s kolenom nenamerno udaril de Miguela v prsni koš, nato je tridesetletnik nepremično obležal na zelenici. Najprej mu je zdravniško osebje dalj časa pomagalo na igrišču, potem pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.

Španski mediji so pisali, da je de Miguel na poti doživel srčni zastoj, tako da so ga reanimirali. Po sprva spodbudnih informacijah so najprej iz kluba javili, da se je stanje poslabšalo, zdaj so potrdili smrt svojega nogometaša.