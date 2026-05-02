Soigralec o Cristianu Ronaldu: ni star 41 let, biološko je pri 32. ali 33. letih

Bliže, ko je svojemu prvemu naslovu prvaka v Savdski Arabiji, bolj se govori in piše o fenomenu Cristiano Ronaldo. Pri 41 letih navdušuje tudi svoje nekdanje soigralce. Louis Saha je bil njegov soigralec pri Manchester Unitedu. Francoz je prepričan, da je Ronaldo edini nogometaš na svetu, ki je sposoben prelisičiti biološko uro. Saha je navedel tri ključne stebre Ronaldove dolgoživosti. »Njegovo telo ne odraža starosti 41 let. Biološko je verjetno nekje pri 32. ali 33.,« je prvi steber pojasnil Saha in dodal, da mu je ekstremni profesionalizem omogočil, da že več kot dve desetletji vzdržuje formo, ki mu jo zavidajo pol mlajši kolegi.

Drugi steber je mentalna moč. »Človek je dosegel že skoraj tisoč golov, a njegova želja ostaja nespremenjena. Mnogi napadalci se z leti polenijo in ne pretečejo tistega dodatnega metra, Ronaldo pa točno ve, kje mora biti. To je ob njegovi psihološki trdnosti v ključnih trenutkih njegova največja prednost,« je poudaril 47-letni bivši napadalec. Tretji steber dopolnjuje Ronaldova taktična odličnost.

»Ima znanje o gibanju v kazenskem prostoru, ki ga marsikdo ne razume. Vedno je na pravem mestu ob pravem času. Prav zato je najboljši strelec v zgodovini lige prvakov. Njegova zbranost je unikatna. Le redki igralci v zgodovini so sposobni takšne osredotočenosti v odločilnih sekundah tekme,« je zaključil Saha.