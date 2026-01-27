  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Šok v Celju, Albert Riera pomahal v slovo, izbral ga je Eintracht iz Frankfurta

    Ponudbe enega največjih nemških klubov, ki v tej sezoni igra v ligi prvakov, Majorčan ni mogel zavrnti. Celje z zajetno odškodnino, a brez trenerja.
    Albert Riera je v Sloveniji osvojil dvojno lovoriko v vlogi trenerja Olimpije, s Celjem pa pokalno. Največ zaslug pa ima za drugi celjski naslov in najbrž tudi za tretjega. FOTO: Instagram
    Albert Riera je v Sloveniji osvojil dvojno lovoriko v vlogi trenerja Olimpije, s Celjem pa pokalno. Največ zaslug pa ima za drugi celjski naslov in najbrž tudi za tretjega. FOTO: Instagram
    Gorazd Nejedly
    27. 1. 2026 | 21:50
    27. 1. 2026 | 22:00
    2:49
    Albert Riera zapušča Celje! Nov izziv Španca čaka v bundesligi, izbral ga je Eintracht iz Frankfurta. Kot strela z jasnega je danes udarila vest, da je 43-letni Majorčan glavna izbira za trenerja uglednega nemškega kluba iz zgornjega dela nemških klubov. Nemški Sky Sports je razkril, da je trener Celja njihova največja želja, in Riero so tako rekoč že »pripeljali« v Frankfurt, kjer bi imel poldrugi milijon evrov plače.

    Tudi celjski odgovor je že jasen, iščejo primernega naslednika – želijo Anteja Šimundžo, ki pa je trenutno trener Slaska iz Wroclava – priljubljenega in uspešnega trenerja, ki je predramil slovenski klubski nogomet ter mu vdihnil več sodobnega in vodilnega evropskega španskega pridiha. Predsednik Celja Valerij Kolotilo se zaveda, da ne more preprečiti Rierovega odhoda, saj je pri zadnji pogodbi z njim tudi klavzula v primeru odhoda ali privlačne ponudbe, ki je Riera ne more zavrniti. Eintrachtove ni mogel zavrniti, Celjani pa bodo zanj prejeli najmanj poldrugi milijon evrov.

    Neuradno se Celjani prizadevajo le še izsiliti »podaljšek« Rierovega bivanja v Slovenije do nedelje zvečer, ker upajo, da bi jim Eintrachtovi selektorji ustregli pri želji,  da bi v nedeljskem štajerskem derbiju še zadnjič vodil Celje. Če se jim želja ne bo izpolnila, bo Riera že v soboto sedel na Eintrachtovem trenerskem stolčku proti Leverkusnu. V bundesligi je Eintracht na 8. mestu, a za četrtim, ki vodi v ligo prvakov, zaostaja za devet točk (27:36). Prejšnji teden se je klub razšel z Dinom Toppmöllerjem, ki je bil trener od julija leta 2023. Njegov oče je eden od najbolj znanih nemških trenerjev v devetdesetih letih minulega stoletja Klaus Toppmöller in je bil trener Eintrachta v sezoni 1993/94.

    Eintracht jutri (sreda) v zadnjem kolu lige prvakov gosti Tottenham in je že brez možnosti za napredovanje.

    Riera že drugič zapušča Slovenijo in Celje. Tudi jeseni leta 2023, ko je odšel k Bordeauxu, je Celjane že zapeljal na šampionsko pot. Pred tem je z Olimpijo osvojil dvojno lovoriko. S Celjem le pokalno.

