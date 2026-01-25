Šok za Liverpool je darilo za rdeče vrage

Lepo sobotno darilo so nogometaši Liverpoola pripravili vražjim tekmece iz Manchestra, ki bodo v 23. kolu angleškega prvenstva ob 17.30 v Londonu poskušali presenetiti vodilne topničarje. Ali bo močan aduta novega trenerja ManUtd Michael Carricka tudi slovenski zvezdnik Benjamin Šeško, ki je v mestnem derbiju zmago proti Cityju spremljal s klopi za rezervne igralce, pa je najbolj vznemirljivo vprašanje za slovenske privržence kluba z Old Trafforda in slovenskega asa.

V Londonu Benjamina Šeška in Manchester United v Londonu čaka najzahtevnejši izziv. FOTO: Peter Powell/AFP

Manchester Unitedu se je ponudila lepa priložnost, da skočijo na četrto mesto in se še bolj približajo končnemu cilju in uvrstitvi v ligo prvakov, saj so prvaki z Anfielda v Bournemouthu svojim navijačem pripravili še eno srhljivo tekmo z neželenim koncem. Rdeči so zaostajali že z 0:2 (Evanilson, Alejandro Jimenez), v 80. minuti po golu Dominika Szoboszlai (ob koncu prvega polčasa je prvi gol dosegel Virgil van Dijk) izničili prednost gostiteljev, v 95. minuti pa prejeli še tretji gol. Strelec je bil Amine Adli.

Liverpoolov trener Arne Slot ne najde čarobne paličice za tekme v angleškem prvenstvu. FOTO: Matthew Childs/Action Images Via Reuters

Liverpool je v tej sezoni, ki ima dva obraza, odličnega v ligi prvakov in slabega v premier league, tekmo izgubil v sodnikovem dodatku.

»Zadnjih pet, šest, sedem, osem, devet, deset tekem smo igrali predvsem z istimi igralci, ki jih imamo na voljo, Nekateri od njih so na koncu tekme lahko nekoliko utrujeni,« je enega od razlogov za domače spodrsljaje razkril trener Arne Slot. »Mislim, da se je to videlo tudi na koncu,« je še dodal Nizozemec.